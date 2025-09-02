Ciudad Real fue la única provincia de CLM en la que bajó el paro en agosto, con 330 desempleados menos

Baja el paro en la provincia. A pesar de ser un mes malo en la creación de puestos de trabajo, sin embargo agosto ha dejado 330 desempleados menos en Ciudad Real, por lo que el número de parados se sitúa en algo más de 31.000, en concreto 31.033 en la provincia.

Ciudad Real fue la provincia de Castilla-La Mancha que registró el mayor descenso del paro en agosto.

En cuanto a la contratación, el mes pasado hubo 10.400 contratos de trabajo en la provincia, de los que algo menos de la mitad, unos 4.200, fueron indefinidos.

Y buenas cifras las que dejan también las afiliaciones a la Seguridad Social. En Ciudad Real subió en 271 cotizantes, por lo que el total de afiliados supera la barrera de los 184.000.

Fue la única provincia de la región que tuvo un incremento en el número de afiliados en agosto.