Ciudad Real está a las puertas de la primera ola de calor de este año

Estamos a las puertas de lo que puede ser la primera ola de calor de este año en la provincia de Ciudad Real. Se esperan que los termómetros lleguen e incluso superen los 40º durante estos próximos días.

De hecho, este viernes se activa el nivel de alerta amarillo en toda la provincia porque se pueden alcanzar los 38 grados. Y mañana sábado Protección Civil activará el nivel de alerta naranja porque se puede llegar a los 40º en el Valle del Guadiana y Sierras de Alcudia y Madrona, y el nivel de alerta amarillo en Montes del Norte, Anchuras y La Mancha ya que se prevé que los termómetros alcancen los 39º.

Para ser considerada ola de calor se tiene que superar un umbral determinado en cada zona durante al menos tres días seguidos. Por ejemplo, en Ciudad Real capital este umbral está fijado en 39 grados.

El responsable del perfil de la red social X “meteocr”, Pedro Martín-Romo, avisa en Onda Cero que habrá calor intenso en estas jornadas, al menos hasta el martes, incluso con noches tropicales, ya que en algún día no se descarta que el termómetro no baje de los 25º.

Pero este intenso calor llega con matices ya que también se esperan nubes de evolución verpertinas, con posibilidad de chubascos y tormentas, que podrían frenar las altas temperaturas, según ha dicho Martín-Romo.

Cuidado con los golpes de calor y precaución ante el riesgo de incendios forestales

Con los termómetros tan elevados hay un mayor peligro de sufrir golpes de calor. Niños y personas mayores y enfermas constituyen la población más vulnerable.

Jorge Navarro, miembro de la Unidad de Socorro de Cruz Roja de Ciudad Real, señala que un golpe de calor puede generar un malestar general, con síntomas concretos de mareos, vómitos, visión borrosa o pulso acelerado.

Para prevenir o actuar ante un golpe de calor se recomienda beber agua aunque no se tenga sed, evitar cafeínas o teínas y bebidas azucaradas, permanecer en lugares frescos, no hacer ejercicio físico en horas centrales del día y en casa tener las persianas bajadas y no abrir ventanas. Además, se recomienda consumir comidas frescas, buscar la sombra cuando se esté en la calle y utilizar ropa clara y calzado cómodo.

En caso de que una persona sufra un golpe de calor, lo que hay que hacer, según ha explicado Jorge Navarro, es llevar a esta persona a una zona de sombra, reponer líquidos perdidos, no darle agua fría, solo templada, y si el paciente no responde habría que llamar al servicio de emergencias 112 para su traslado al hospital.

Por su parte, Protección Civil pide a la población máxima precaución ante el riesgo extremo de incendios forestales y recomienda limitar la exposición al sol, adoptando también medidas de autoprotección.