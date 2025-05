Ciudad Real se convierte en la capital del vino español en una nueva edición de Fenavin que reúne a casi 2.000 bodegas

La XIII edición de la Feria Nacional del Vino (Fenavin) ha abierto este martes sus puertas en Ciudad Real para volver a ser el "escaparate más importante" del vino español en el mundo.

Una nueva edición en la que se dan cita 1.922 bodegas y 4.000 compradores internacionales con el objetivo de seguir afianzando que tanto el vino de Castilla-La Mancha como el de España continúen mejorando sus cifras de comercio exterior y aumentando su valor en un mercado internacional marcado por las "turbulencias arancelarias" de Estados Unidos.

La inauguración de la nueva edición ha corrido a cargo del presidente de la Diputación de Ciudad Real y de Fenavin, Miguel Ángel Valverde; el vicepresidente segundo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero; la secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación del Gobierno de España, Begoña García, y el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares.

El vicepresidente segundo del Gobierno regional ha destacado la importancia de Fenavin para un sector que ha ido mejorando cada año su presencia en el mundo. "Cuando comenzó Fenavin, en el año 2001, Castilla-La Mancha solo exportaba 150 millones de euros en vino, mientras que hoy día son más de 927 millones los que se han exportado", ha mencionado.

"Me parece espectacular que Castilla-La Mancha exporte vino en 147 países del mundo, incluso países que ni me sonaban", ha señalado, añadiendo que en "todo este tiempo" no solo se ha conseguido exportar más, sino "venderlo a mejor precio".

Además, Caballero ha avanzado que la próxima semana acompañará a Bruselas al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, para reunirse con el comisario europeo de Agricultura para "defender el sector del vino" de la región.

Por su parte, el presidente de la Diputación ha subrayado que Fenavin es "uno de los eventos más importantes no solo de Castilla-La Mancha, sino de toda España", y ha recordado que el sector del vino representa un 11% del PIB de la provincia, lo que refuerza la necesidad de seguir afianzando esta feria como se ha hecho en ediciones anteriores.

Valverde ha mencionado que esta XIII edición llega con "cifras espectaculares", con "más vinos, más bodegas y más compradores internacionales", lo que genera la certeza de que se superarán los 10.000 contactos comerciales previstos.

"Fenavin es una feria para comprar y vender", ha señalado, insistiendo en que el papel de la Diputación es facilitar que esos encuentros sean posibles.

En un contexto marcado por la incertidumbre arancelaria, ha apuntado que Fenavin ofrece una plataforma ideal para redefinir estrategias comerciales, explorando mercados emergentes como Asia o América del Sur, sin dejar de mirar a Europa y Estados Unidos.

Las autoridades brindan por FENAVIN 2025 | OC

La secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación ha elogiado el posicionamiento de Fenavin como una feria de referencia y ha destacado que su éxito es fruto del trabajo colectivo y la unión institucional que ha permitido consolidarla en Ciudad Real.

"Estamos en un país con 914.000 hectáreas de viñedo, el 22% del total europeo y el 13% del mundial", ha recordado, subrayando el esfuerzo de agricultores, bodegueros y cooperativas por anticiparse a las demandas del mercado.

García ha puesto en valor el peso del vino en la economía española, con exportaciones que en 2024 han alcanzado los 19,4 millones de hectolitros por valor de 3.200 millones de euros.

También ha anunciado la reciente publicación en el BOE de un convenio con ICEX dotado con más de ocho millones de euros para impulsar la promoción exterior del vino en un contexto internacional incierto.

Asimismo, el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, ha dado la bienvenida a las "miles de personas" que estos días llegan hasta la capital de la provincia para participar en un evento que representa "todo el orgullo" para los ciudadrealeños.

Por último, el director de Fenavin, Manuel Juliá, ha puesto en valor cómo en 2001 se intentó hacer una feria que pudiera competir con "grandes ferias europeas", pero con el objetivo de atraer a compradores, no a bodegas.

"Decidimos traer la demanda, traer la oferta, ya que teníamos que ofrecer algo que no ofrecieran otras ferias", ha apuntado. También ha señalado que Fenavin "ofrece tiempo" a los compradores para que puedan ver todos los expositores que deseen y "seleccionar aquellas bodegas que están en sus intereses, catar y decidir si los compra o no", ha concluido.

1.922 bodegas y miles de compradores

La XIII edición de Fenavin contará con 1.922 bodegas y cooperativas de toda España que buscarán superar las cifras de negocio de la pasada edición, en la que se alcanzaron más de 66 millones de euros, además de casi 520.000 contactos en sus tres días de duración.

Hasta Ciudad Real han llegado miles de compradores internacionales procedentes de un centenar de países, entre ellos mercados consolidados como Canadá, Brasil o Tailandia y otros emergentes como Vietnam, San Marino o Mónaco, que acuden por primera vez a la feria.

Fenavin volverá a centrar su formato en criterios estrictamente profesionales, apostando por el negocio, la segmentación de espacios, la diversidad, la calidad y la innovación de los vinos, que reflejan la riqueza del sector vitivinícola español y su creciente proyección internacional.

La Galería del Vino, uno de los espacios más visitados de la feria, contará en esta edición con 1.487 referencias, superando las 1.457 de la convocatoria anterior.

Entre las principales novedades, se encuentra un estand propio de la Diputación que servirá de punto de encuentro para pequeñas bodegas de la provincia de Ciudad Real, así como un nuevo programa enoturístico al que ya se han inscrito más de medio centenar de compradores y 22 bodegas, con el fin de mostrar in situ cómo se elaboran los vinos de Ciudad Real.

La feria también contará con un completo programa de actividades institucionales, jornadas técnicas, mesas redondas sobre vino y salud.

Además, esta edición contará con embajadores de excepción como la periodista María Rey, el presentador Josep Pedrerol, el actor Carlos Latre o la cantante Rebeca Jiménez, entre otros, que contribuirán a la proyección nacional e internacional del vino español.