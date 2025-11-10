Ciudad Real convertirá el punto de limpio en un "punto vivo" duplicando su espacio con una inversión de 275.000 euros

El portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Ciudad Real, Guillermo Arroyo, ha informado de la reconversión del Punto Limpio de Ciudad Real en un "punto vivo", con una inversión de 275.000 euros y un plazo de ejecución de cinco meses.

Ha sido uno de los asuntos que se han aprobado hoy en la reunión de la Junta de Gobierno Local del consistorio.

El objetivo de esta actuación es modernizar y ampliar las instalaciones de recogida de residuos, pasando de 1.200 a 2.500 metros cuadrados de superficie útil.

Además, se mejorará el cerramiento perimetral y el sistema de control de acceso, incorporando videovigilancia para reforzar la seguridad y control de los vertidos.

El nuevo diseño permitirá aumentar de ocho a quince los puntos de recogida, incorporar un sistema de control de admisión de materiales valorizables y habilitar un espacio específico para residuos informáticos, con el fin de optimizar su tratamiento y reutilización.

"Se trata de una inversión de futuro, muy importante para la gestión sostenible de los residuos urbanos", ha subrayado Arroyo.

Asimismo, se han aprobado también los pliegos para la adquisición de un camión con grúa, valorado en 125.000 euros, y se ha adjudicado la compra de un vehículo 4x4 tipo pickup para Protección Civil, con un importe de 70.000 euros, destinado a reforzar la capacidad operativa del servicio y mejorar la seguridad en intervenciones.

Finalmente, el portavoz municipal ha informado que el Ayuntamiento ha firmado un convenio con el colegio Hermano Gárate Salesianos para que estudiantes de Formación Profesional de Grado Superior en Administración y Finanzas puedan realizar prácticas de tres meses en dependencias municipales.