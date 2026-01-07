Ciudad Real cierra una Navidad multitudinaria, sin incidencias y con un "gran impacto" turístico

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Ciudad Real ha hecho un balance muy positivo de la celebración de la Navidad en la capital de la provincia, tanto por el alto nivel de participación ciudadana como por la excelente acogida de los actos programados.

Así lo ha asegurado la concejal de Festejos, Mar Sánchez, quien ha reconocido que “han sido unas semanas en las que las calles, plazas y espacios públicos se han llenado de vida, de familias, de niños y mayores disfrutando juntos, y en las que la ciudad ha sabido combinar tradición, convivencia e ilusión”, y todo ello, “en un contexto de normalidad y seguridad”.

De esta manera, la edil ha destacado las principales citas de estas Navidades, como son las Migas de Fin de Año, la Carrera del Pavo, y por supuesto la Cabalgata de los Reyes Magos, que congregaba este lunes a 32.000 personas en las calles de Ciudad Real, según los datos facilitados por la Policía Municipal.

Las novedades, ha añadido Sánchez, han sido muy bien recibidas por la ciudadanía, como en los casos del cambio de ubicación de las Migas de Fin de Año, la Zambombá, o la celebración de la primera Noche de los Belenes con una participación de más de 3.000 personas.

Precisamente los Belenes Municipales se han consolidado como uno de los grandes atractivos de la Navidad en Ciudad Real, con más de 150.000 visitas registradas en conjunto.

Jugarama

Mención aparte merece la edición de 2025-2026 de Jugarama con un total de 56.000 visitantes desde su apertura el pasado 20 de diciembre hasta su última jornada en la tarde del 4 de enero. Más días de apertura, más espacio y más actividades que han permitido tener “un Jugarama para toda la familia, para que desde los más pequeños hasta los más mayores puedan disfrutar y pasárselo bien”, ha indicado el concejal de Juventud e Infancia.

Pau Beltrán ha destacado el hecho de que la feria navideña haya recibido visitas desde “muchos pueblos de la provincia y de la región”.

Motor Turístico

Además, la Navidad se ha convertido en un verdadero motor turístico y económico para Ciudad Real, y así lo demuestran cifras como las 2.534 personas atendidas durante el mes de diciembre en la Oficina Municipal de Turismo (un 10% más que en 2024), o el incremento del 6’41% en la ocupación hotelera respecto al año anterior, “estos datos no sólo reflejan un mayor interés por nuestra ciudad en estas fechas”, ha explicado Mar Sánchez, “sino que tienen un impacto directo y muy positivo en la economía local.

Más visitantes significa más actividad en la hostelería, el comercio, los alojamientos y los servicios, generando empleo y dinamizando la ciudad en un periodo clave del año”.

La concejal de Festejos ha destacado también el desarrollo del programa Concilia Ciudad Real, con el objetivo de facilitar la conciliación de las familias.

En este sentido ha destacado el “Cole de Navidad” que se está celebrando los días 2,5 y 7 de enero en el colegio Pío XII, con una ocupación del 100% dando respuesta a 104 familias. Lleno total como en todas las actividades organizadas por la concejalía de Mayores durante estas fechas.

Para finalizar, Mar Sánchez ha querido expresar su agradecimiento a los técnicos de las concejalías implicadas en la organización, a todos los servicios municipales, a las fuerzas de seguridad y a todas las asociaciones y entidades que han colaborado para hacer posibles estas Navidades.