Ciudad Real celebrará el jueves una Junta Local de Seguridad específica sobre San Martín de Porres

El Ayuntamiento de Ciudad Real celebrará el jueves una Junta Local de Seguridad específica sobre la barriada de San Martín de Porres.

Lo ha anunciado el portavoz del equipo de gobierno de la capital, Guillermo Arroyo, respondiendo al informe de Policía Nacional que, según ha señalado, filtró hace unos días a la prensa el subdelegado del Gobierno en Ciudad Real, David Broceño, haciendo “recomendaciones” al consistorio sobre “declarar en ruina y ordenar el derribo” de una serie de viviendas de dicha barriada.

“Broceño quería que se tratara el tema en la Junta Local de Seguridad de hoy, relativa a las okupaciones ilegales en la ciudad” señalaba Arroyo, “pero en este asunto hay más administraciones implicadas, que deben dar su opinión”.

“El Ayuntamiento es muy buen conocedor de la situación de San Martín de Porres, que se remonta a muchos años atrás” subrayaba el portavoz municipal, “y convocará las juntas de seguridad que sean necesarias” para intentar trabajar “con lealtad y de forma coordinada” con las administraciones implicadas para solucionar estos asuntos, tanto las okupaciones como los asentamientos ilegales, “que tanto preocupan a la ciudadanía”.