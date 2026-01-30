Ciudad Real aprueba el presupuesto municipal para 2026, que alcanza los 103 millones de euros

El Pleno del Ayuntamiento de Ciudad Real ha aprobado hoy, en sesión ordinaria correspondiente al mes de enero, el presupuesto municipal para el ejercicio 2026, que asciende a 103 millones de euros, lo que supone un incremento del 33,8 % con respecto al presupuesto de 2023.

Las cuentas municipales han salido adelante con el voto favorable del equipo de gobierno, del grupo municipal Ciudadanos, del concejal no adscrito y el voto en contra de los grupos municipales de VOX y PSOE. Previamente, la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Socialista ha sido rechazada por todos los grupos políticos, permitiendo así continuar con la tramitación y aprobación del presupuesto. Tras su aprobación inicial, el documento será publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, dando inicio al periodo de exposición pública.

El concejal de Hacienda y portavoz del equipo de gobierno, Guillermo Arroyo, ha destacado que se trata del mayor presupuesto de la historia del Ayuntamiento de Ciudad Real, pero también del más participativo, al incorporar propuestas planteadas y votadas por vecinos de la ciudad a través de un proceso de participación ciudadana en el que se han registrado cerca de 4.000 votos.

Arroyo ha subrayado que el presupuesto incluye además propuestas aprobadas en Pleno a iniciativa de todos los grupos políticos con representación municipal, destinadas a inversiones estratégicas como un plan de accesibilidad y asfaltado dotado con 1,5 millones de euros, o la apuesta decidida por la climatización de los centros educativos, con una inversión de 250.000 euros.

Según el responsable de Hacienda, el presupuesto de 2026 es también el más inversor de la historia, con 10 millones de euros destinados a inversiones, porque —ha señalado— “el dinero público debe estar en la ciudad, en la calle, generando oportunidades y mejorando los barrios”.

En este sentido, ha explicado que las cuentas municipales se articulan en torno a cinco grandes prioridades: las personas, la seguridad y la limpieza, la participación, los barrios y la capitalidad de Ciudad Real. “Este es el presupuesto que será el punto de inflexión para el futuro de Ciudad Real” añade Arroyo.

Durante su intervención, Arroyo ha reprochado al Grupo Municipal Socialista la presentación de una enmienda a la totalidad, señalando que “ustedes invertían menos en cada ciudadano y por cada servicio, con un modelo de gestión que está chapado a la antigua, si me permiten la expresión”.

A su juicio, el resultado del debate presupuestario “deja claro que hay un modelo de cambio de gestión, claro y evidente, en el que ahora las inversiones se ejecutan, los proyectos avanzan y Ciudad Real ve resultados reales y no simples anuncios”.

Por su parte, Sara Martínez, portavoz del Grupo Municipal Socialista, ha explicado que su grupo se ha visto obligado a presentar una enmienda a la totalidad porque, a su juicio, el presupuesto “no atiende a las necesidades reales de las personas ni apuesta por hacer una Ciudad Real mejor”, afirmando además que, desde su punto de vista, se trata de unas cuentas económicas irresponsables.

PSOE y Vox votan en contra del presupuesto | OC

Aprobación de enmiendas

En el transcurso del Pleno se han aprobado las seis enmiendas parciales presentadas por el Grupo Municipal Ciudadanos, que, según ha indicado su portavoz, Eva María Macías, “mejoran el presupuesto desde el sentido de la utilidad y de la ciudad”. Estas enmiendas han contado con el voto favorable del Grupo Popular, del propio Grupo Ciudadanos y del concejal no adscrito, y con el voto en contra de Vox y del PSOE, salvo en el caso de la enmienda número 1, relativa a cooperación internacional, en la que el PSOE se ha abstenido, y de las enmiendas número 12 y 13, relacionadas con mejoras en el recurso municipal de la calle Borja, que han contado con el voto favorable del Grupo Socialista.

Asimismo, ha sido aprobada la enmienda parcial presentada por el concejal no adscrito, Regino Pérez, destinada al fomento del trabajo autónomo mediante ayudas a los autónomos, que ha contado con el voto favorable del Grupo Popular, del propio concejal no adscrito y del Grupo Ciudadanos, y con el voto en contra de Vox y del PSOE.

Por el contrario, las enmiendas presentadas por el Grupo Municipal Vox han sido rechazadas con el voto en contra de todos los grupos políticos, al igual que las enmiendas presentadas por el Grupo Municipal Socialista, que tampoco han salido adelante al contar con el voto en contra del resto de formaciones políticas con representación en el Pleno.