Ciudad Real amplía hasta el 30 de agosto y el 5 de septiembre las obras de peatonalización del centro

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Ciudad Real ha aprobado este lunes la ampliación de los plazos solicitada por las empresas responsables de las obras de peatonalización en el centro de la ciudad.

En concreto, la finalización de los trabajos en la calle Ciruela y sus inmediaciones se prorroga hasta el 30 de agosto, mientras que en la calle Juan II y su entorno se fija como nueva fecha límite el 5 de septiembre.

El portavoz del equipo de gobierno, Guillermo Arroyo, señaló que esta medida responde a las necesidades planteadas por las constructoras para culminar las actuaciones con todas las garantías.

Recordó que se trata de intervenciones “fundamentales para avanzar en el modelo de ciudad más accesible y sostenible que promueve el actual equipo de gobierno”.

Pintura en varios colegios

En la misma sesión, la Junta de Gobierno Local dio luz verde a la formalización del contrato con la empresa adjudicataria para la pintura de varios centros educativos de la ciudad, con una inversión total de 132.000 euros.

Según explicó Arroyo, los trabajos ya están finalizados en cuatro colegios: el CEIP Miguel de Cervantes, el CEIP María Pacheco, el colegio de educación especial Puerta de Santa María —donde se han renovado varias aulas— y el colegio Nuestra Señora del Rosario, en las Casas.

El portavoz destacó que en algunos centros, como el María Pacheco, la intervención ha sido integral, con la pintura de todo el edificio, mientras que en otros se ha actuado en espacios concretos. Subrayó que el objetivo es garantizar que los colegios estén en condiciones óptimas al inicio del curso escolar.