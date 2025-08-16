El Cid y Rufo en lugar de Cayetano y Morante en Ciudad Real: "Queríamos que los carteles mantuvieran la categoría"

Dos de las figuras más importantes que había en los carteles de los festejos taurinos para la Feria de Agosto de Ciudad Real finalmente no estarán en esta plaza. Cayetano Rivera y Morante de la Puebla no podrán participar en los festejos de este fin de semana por problemas físicos.

Cayetano señaló que aún no estaba físicamente preparado para afrontar sus compromisos en Ciudad Real y Málaga. Y Morante no se ha podido recuperar a tiempo de la grave cornada que sufrió el pasado domingo en Pontevedra.

La empresa que gestiona la plaza de toros de Ciudad Real, Eventos Mare Nostrum, ya ha confirmado los sustitutos de ambos diestros: en lugar de Cayetano estará hoy sábado Manuel Jesús "El Cid", y en sustitución de Morante se ha confirmado la presencia del matador talaverano Tomás Rufo.

Durante el programa "Hasta la bola" que Onda Cero Ciudad Real ha emitido este sábado desde la Plaza de Toros, el empresario que gestiona el coso, Nacho Lloret, ha recordado que "estamos en pleno mes de agosto, todos los días hay toros en España y en Francia, y esta cosas pasan. Lo importante es que estas contingencias no afecten a la fiesta de Ciudad Real, aunque es verdad que se había despertado mucho interés por Morante."

En este sentido, Lloret ha subrayado que mañana domingo estará en Ciudad Real otro torero "que también despierta mucha expectativa como es Roca Rey, y hay que tener en cuenta que Tomás Rufo (el sustituto de Morante) cortó ayer tres orejas en Gijón y hace poco otras dos orejas en Huesca, y además El Cid (sustituto de Cayetano) fue el gran triunfador en Santander".

Finamente se incluyen en los carteles de Ciudad Real a El Cid y Rufo porque, según ha dicho Lloret, "queríamos valorar a los toreros que han estado triunfando en los últimos meses y que tenían méritos reales para estar en Ciudad Real y que los carteles de esta feria mantuvieran la categoría".

Opina que el festejo del sábado "reúne todos los ingredientes" para que acuda mucha gente y en cuanto al del domingo señala que quedan pocas entradas a la venta y espera que la plaza de Ciudad Real registre prácticamente lleno.

El empresario de la plaza de toros considera que lo importante es que Ciudad Real "necesita que la feria taurina se venga arriba y crezca, hay argumentos para que se crea que esta plaza es importante en el ámbito taurino de agosto".

Nacho Lloret ha confirmado que los 16 toros que están en la plaza de toros para los festejos de este fin de semana ya han sido aprobados, "tenemos muy buena materia prima".

Tertulia taurina "Hasta la bola" de Onda Cero que se ha emitido desde la plaza de toros de Ciudad Real | Onda Cero

Así quedan los carteles

De esta forma, el cartel para el festejo de este sábado en Ciudad Real queda de la siguiente forma: El Cid, Emilio de Justo y Marco Pérez, con toros de Juan Pedro Domecq.

Y el domingo, 17 de agosto, segundo festejo con Tomás Rufo, Juan Ortega y Roca Rey, que lidiarán toros de Victoriano del Río.

Además, el jueves 21 de agosto se celebrará el tercero y último de los festejos de Ciudad Real, la corrida de Beneficencia, con Carlos Aranda, Alejandro Peñaranda y Samuel Navalón y toros de Martin Lorca.

Concejala de Festejos

Por su parte, la concejal de Festejos, Mar Sánchez, ha reconocido durante el programa "Hasta la bola" que tenía "el corazón en un puño" por la incertidumbre que ha habido en los últimos días y ha reconocido que la empresa tuvo reflejos suficientes para buscar una solución rápida.

Sánchez ha dicho que "las sensaciones son muy buenas, Mare Nostrum ha creído en la feria taurina de Ciudad Real y creo que ya se ha puesto la primera piedra para que esta feria vaya hacia arriba".