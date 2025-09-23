CHG no prevé restricciones para el regadío de Ciudad Real en 2026 aunque Peñarroya está en situación de alerta

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG), Samuel Moraleda, ha manifestado que la situación hídrica actual de los embalses de la provincia de Ciudad Real situados en la cuenca del Guadiana es mejor que en los últimos años cuando ya ha comenzado el otoño y esto va a permitir afrontar el año que viene una campaña de regadío totalmente normal, con el único peligro de posibles restricciones en la zona de Peñarroya.

A pesar de que la estación del verano ha supuesto la pérdida de unos 78 hectómetros cúbicos de agua en los embalses de la provincia, de los que 68 corresponden a los pantanos del Guadiana, Moraleda ha dicho, en declaraciones a Onda Cero, que los 197 hectómetros que acumulan actualmente estos pantanos, con casi el 50% de su máxima capacidad de llenado, permite un cierto optimismo, a la espera de posibles lluvias en otoño e invierno.

Se espera que en las zonas de Gasset, El Vicario y Torre de Abraham no haya restricciones para el regadío en 2026, y la situación más preocupante es Peñarroya, cuyo embalse se encuentran en situación de alerta por escasos recursos de agua.

El proyecto del ramal de abastecimiento del Campo de Calatrava se podría adjudicar en otoño

En cuanto al pantano de La Cabezuela, la confederación ya llevó a cabo el año pasado obras de mejora para garantizar el abastecimiento de agua a la población a corto plazo.

Mientras, el proyecto del ramal de la tubería manchega hasta el Campo de Calatrava estaba en licitación y Moraleda avanza que en otoño se podrían adjudicar las obras, cuya ejecución se espera que comience a finales de año o primeros de 2026.

Otras actuaciones hidráulicas son el inicio de las obras de la depuradora de Argamasilla de Alba y en breve avanza que se ejecutará el proyecto de un tanque de tormentas, previo a una nueva depuradora, en Villarta de San Juan.

Más de 300 hectáreas encharcadas en las Tablas de Daimiel

En cuanto al Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, el presidente de la CHG señala que actualmente está al 20% de encharcamiento y registra más de 300 hectáreas inundadas.

Una situación del humedal que, según Samuel Moraleda, es optimista teniendo en cuenta las fechas en la que estamos.

Por otro lado, Moraleda reconoce que el proceso de regularización de pozos en el Alto Guadiana esta ahora mismo paralizado ya que precisamente se está a la espera del marco de actuaciones prioritarias para la recuperación de las Tablas de Daimiel.