CESM condena la agresión física y verbal a un médico en Poblete

El Sindicato Médico de Castilla-La Mancha (CESMCLM) ha condena enérgicamente la agresión física y verbal sufrida en el día de ayer 6 de octubre a las 11:30 horas a un Médico de Atención Primaria en el Consultorio Médico de Poblete, dependiente del Centro de Salud I de Ciudad Real.

Los hechos ya han sido denunciados por el profesional ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

El presidente del Sindicato Médico de CLM, Jorge Curiel, ha manifestado en Onda Cero que la agresión fue por parte de un paciente "de manera premeditada porque era una persona con cierta conducta violenta ya previa" e insultó y golpeó al doctor.

Desde CESMCLM expresan "nuestra solidaridad con el compañero agredido y exigimos al SESCAM medidas inmediatas y eficaces para frenar unas agresiones que no pueden normalizarse."

El Sindicato Médico reclama mayor seguridad en los centros sanitarios, protocolos de actuación rápidos y apoyo psicológico a los profesionales.

Curiel considera que ya es urgente adoptar medidas para proteger a los sanitarios y médicos "porque se ha convertido en algo rutinario que estos profesionales sean agredidos por pacientes o familiares de pacientes".

Los sanitarios deben poder ejercer su labor en condiciones de respeto y seguridad, según CESMCLM.

