CCOO lamenta que tres convenios sigan bloqueados en la provincia de Ciudad Real

La estrategia del sindicato Comisiones Obreras para la negociación colectiva de 2026 en la provincia de Ciudad Real y en toda Castilla-La Mancha se centrará en solicitar subidas salariales por encima de la media nacional y también una reducción de la jornada laboral anual.

En una rueda de prensa que el sindicato ha dado en Ciudad Real, CCOO ha señalado que mientras que el incremento salarial medio en los convenios de España fue este año del 3,53%, en la región no supera el 2,97% y en Ciudad Real es aún más bajo, el 2,8%.

Además, la jornada laboral media anual es superior en Castilla-La Mancha y también en esta provincia, con 1.786 horas al año. A esto se une que el salario medio establecido en los convenios de la región es de 24.800 euros brutos anuales, es decir, 3.200 euros menos que la media nacional.

Y según ha dicho el secretario de Acción Sindical de CCOO, Ángel León, que el número de personas ocupadas se ha incrementado y también han subido los márgenes empresariales, lo que avala la propuesta de negociación colectiva que hace el sindicato para los convenios de Castilla-La Mancha.

Tres convenio bloqueados en Ciudad Real

En la provincia de Ciudad Real hay 20 convenios colectivos que afectan a casi 95.000 trabajadores. El próximo año se tienen que negociar seis, el más importante el de comercio en general.

Y están bloqueadas las negociaciones de tres convenios en la provincia: campo, hostelería y ayuda a domicilio, con más de 23.000 trabajadores afectados.

La secretaria provincial de CCOO, Esther Serrano, recuerda que en el caso del convenio del campo la renta agraria ha subido un 14%, en el de hostelería señala que el turismo ha tenido datos de récord y en cuanto al convenio de ayuda a domicilio subraya la precariedad salarial y laboral que sufren los trabajadores, la mayoría mujeres.

Comisiones Obreras ha convocado el 1 de diciembre una manifestación en Ciudad Real que, bajo el lema “Trabajamos más pero cobramos menos”, partirá desde el Parque de Gasset y discurrirá hasta las sedes de las patronales de ASAJA y FECIR.