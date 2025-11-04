Carlos Marín, sobre la huelga del metal en Ciudad Real: "Es una barbaridad, los sindicatos no dicen la verdad a los trabajadores"

LEER MÁS Seguimiento "total" en la segunda jornada de huelga del metal con carga policial por disturbios en Puertollano

El presidente de la Federación Empresarial de Ciudad Real (FECIR), Carlos Marín, ha dicho que respeta el derecho a la huelga pero subraya que también hay dejar a la gente ir a trabajar, lamentando el lanzamiento de piedras y rodamientos por parte de algunos manifestantes durante el paro indefinido convocado por los sindicatos UGT y CCOO para reivindicar un convenio colectivo del metal "digno y justo".

En declaraciones a Onda Cero, Marín señala que es una barbaridad lo que se está haciendo y acusa a los sindicatos de no decir la verdad a los trabajadores tras las negociaciones que ambas partes han ido manteniendo en los últimos meses sobre las mejoras laborales en el convenio colectivo del metal.

Recuerda que la patronal del metal ofrece un incremento salarial del 3% anual más otro punto si sube el IPC por encima del uno por ciento. Y en cuanto al plus de antigüedad, Marín explica que no se quiere quitar sino "topar la antigüedad para las nuevas incorporaciones pero se retiró de la negociación porque no se quería hablar de esto y se han dado otras prebendas y otros pluses".

El presidente de FECIR ha hecho un llamamiento a los sindicatos para que se sienten de nuevo a negociar junto a la patronal. “Si se sientan, la huelga podría acabar ahora mismo”, ha asegurado Carlos Marín.

Indica que los empresarios de siderometalurgia están esperando a que los sindicatos les llamen para negociar y considera que siempre hay salida para este tipo de conflictos “pero hay que dejar a un lado las radicalidades y alcanzar un acuerdo por los trabajadores, por los empresarios y por la provincia de Ciudad Real”, según ha señalado el presidente de FECIR.