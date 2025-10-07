Carlos Marín asegura que los sindicatos "perjudican a las empresas" con los paros en los centros de trabajo para pedir el fin del genocidio en Gaza

El presidente de la Federación Empresarial de Ciudad Real (FECIR), Carlos Marín, ha manifestado que no le parece bien que UGT y Comisiones Obreras hayan convocado paros parciales en los centros de trabajo el próximo 15 de octubre para exigir el fin del genocidio en Gaza porque “lo que están haciendo es perjudicar a las empresas”.

En declaraciones a Onda Cero, Marín ha querido dejar claro que “a Israel se le ha ido la mano y hay que parar a Netanyahu” pero a su vez reconoce que le molesta que “los sindicatos politicen hechos tan graves como los que están ocurriendo en Gaza”.

Los sindicatos han previsto para el 15 de octubre paros de dos horas en los centros de trabajo en tres turnos diferentes, mañana, tarde y noche.

Racionalizar los horarios de trabajo

Por otro lado, Carlos Marín está de acuerdo con que los sindicatos quieran dar un salto de modernidad en la racionalización de horarios de trabajo, pero siempre y cuando también se hable de productividad.

Indica que es posible flexibilizar horarios laborales pero según en qué sectores y está de acuerdo en que los empresarios se sienten a negociar en una mesa provincial pero también pide que la otra parte, la sindical, hable del tema de la productividad de las empresas.