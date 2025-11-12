Cañizares, sobre la propuesta de destinar a viviendas los edificios de la Junta que queden vacíos en Ciudad Real: "El ayuntamiento está dispuesto a trabajar porque sería positivo"

El alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, se ha referido, en una entrevista concedida a Onda Cero, a la propuesta de la Junta de Comunidades de destinar a viviendas los edificios del Gobierno regional que se quedarán vacíos cuando todos los servicios se trasladen a la Ciudad Administrativa, y también ha hablado sobre el Centro de Salud del barrio de Pío XII.

Sobre la propuesta de la Junta de Comunidades de construir viviendas en aquellos edificios del Gobierno regional que se queden vacíos en Ciudad Real una vez que todos los servicios se trasladen a la futura Ciudad Administrativa, Cañizares recuerda que hace un año el Ayuntamiento ya planteó a la Junta habilitar viviendas en los Nuevos Ministerios de la calle Alarcos, sobre todo dirigidas a jóvenes y familias y con precios limitados.

El primer edil ha dicho que lo principal es que estos edificios no se queden vacíos y asegura que el Ayuntamiento está dispuesto a trabajar para que esto sea una realidad porque sería positivo para Ciudad Real.

Centro de Salud de Pío XII

En otro orden de cosas, Francisco Cañizares asegura que hay que darle una solución al barrio de Pío XII, después de que la Junta haya expresado su intención de trasladar el centro de salud que hay en esta zona al antiguo edificio de Sanidad de la calle Postas.

Afirma que el Gobierno regional no ha preguntado al consistorio sobre el traslado de este centro de salud y subraya que si al final le piden opinión lo primero que hará el consistorio es pedir explicaciones por el cambio de criterio, ya que en un principio la Consejería de Sanidad anunció que el centro de salud se quedaría en Pío XII.

También el alcalde pide una solución con el antiguo hospital de Alarcos, que lleva años abandonado, y aunque la propietaria de los terrenos es la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), sin embargo fue la Junta la que utilizó este inmueble.

De hecho, el Ayuntamiento ya se puso en contacto con la TGSS y el alcalde asegura que esta administración “se quedó de piedra” al enterarse que el Gobierno de Castilla-La Mancha “ya no iba a hacer lo iba a hacer” en un principio.