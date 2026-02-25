Cañizares califica de "magnífica noticia" que el Gasset esté al 92% porque garantiza el abastecimiento a Ciudad Real para varios años

El alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, ha calificado de “magnífica noticia” el hecho de que el pantano de Gasset, del que se abastecen la capital y municipios de alrededor, se encuentre actualmente al 92% de su máxima capacidad, con 35 hectómetros cúbicos retenidos.

En declaraciones a Onda Cero, Cañizares señala que con esta cantidad de agua se garantiza el suministro para varios años, gracias también a las obras de mejora que la Confederación Hidrográfica del Guadiana acometió el año pasado para evitar fugas.

Aún así, ha enviado un mensaje a los ciudadanos para que hagan un uso responsable y moderado del agua porque pueden llegar en un futuro episodios de sequía.

El Vicario ya no desembalsa agua

El embalse de Gasset sigue aliviando agua, aunque ya no lo hace El Vicario. Otros tres pantanos del Guadiana en la provincia continúan desembalsando, son Torre de Abraham, Puerto de Vallehermoso y también Vega del Jabalón, aunque este último, que abastece a municipios del Campo de Calatrava, está a punto de finalizar el desembalse, quedando actualmente más de 16 hectómetros cúbicos, está casi al 50% de su máxima capacidad.

Con esta reserva, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, Samuel Moraleda, ya dijo en Onda Cero que se garantizaba el abastecimiento al Campo de Calatrava durante tres o cuatro años, a la espera de que llegue el esperado ramal desde el sistema de abastecimiento a la Llanura Manchega, cuyas obras podrían terminar en el 2028.

Por cierto, los embalses de la provincia de Ciudad Real ganaron dos hectómetros de agua la semana pasada. Almacenan 435 hm3, son 155 más que hace un año, y se encuentran al 84% de su máxima capacidad de llenado, según la web embalses.net.