Cancelan los conciertos de Camela y Maka en Daimiel

LEER MÁS Suspenden el concierto de Maka en Daimiel por la baja venta de entradas

SYS Producciones confirmó este martes por la tarde desde el Auditorio de Daimiel las cancelaciones de Maka y Camela. La empresa adjudicataria de los eventos de ‘Daimiel en concierto 2025’ enfatizó que todas citas musicales pasan a ser gratuitas, salvo Manuel Carrasco, a punto de agotar las entradas.

La última suspensión fue confirmada por motivos de salud del cantante Dioni, aunque hasta última hora se esperaba su recuperación. La devolución de entradas se efectuará de manera inmediata.

‘Daimiel en concierto 2025’ estará integrado finalmente por la Orquesta Panorama (sábado, 30 de agosto), Paco Candela (domingo, 31 de agosto), Orquesta Diamante (lunes, 1 de septiembre), Demarco (martes, 2 de septiembre), Momo y homenaje a Queen (miércoles, 3 de septiembre), el ‘Daimiel Urban Fest’ con Dj Alvama Ice y el cantante valenciano de rap, flamenco y reguetón Nyno Vargas (jueves, 4 de septiembre) y Manuel Carrasco (viernes, 5 de septiembre), según ha confirmado este martes por la tarde SYS Producciones, empresa adjudicataria de los eventos daimieleños en el Auditorio Municipal durante estos días.

De esta forma, todos los conciertos de este año serán gratuitos, salvo Manuel Carrasco, “a punto de agotar entradas”.

Cancelados los conciertos de Maka y Camela

Se caen los anunciados inicialmente Maka, sustituidos por el festival con entrada gratuita del jueves, 4 de septiembre, y Camela, cuyos motivos de salud de su cantante Dioni se han confirmado este mismo martes con un nuevo parte médico.

Ese hecho definitivamente hace imposible la actuación en Daimiel, pese a albergar esperanzas desde el viernes cuando se encontraba mejor. Estos últimos serán suplidos por Paco Candela, también con entrada gratuita.

En cuanto a la polémica entre el artista Maka y la productora, uno de sus responsables, Marco Givica, se han reafirmado en el mensaje que trasladaron a través de las redes, “la baja venta de entradas”. Unos datos que hacen “inviable” el espectáculo del cantante y compositor español de fusión flamenca, hip hop y reguetón.

La productora confirmó la devolución íntegra de las entradas on line y también en el punto de venta física habilitado.

También quisieron enfatizar la “diligente solución” para restaurar la oferta musical con el doble aliciente de “ser eventos de calidad y entrada libre” ante una situación ajena de forma directa al Ayuntamiento de Daimiel.

En esa comparecencia, avanzó que sigue abierta la venta de entradas corroborando la “buena marcha” de Manuel Carrasco, concierto que cierra la Feria y Fiestas de Daimiel 2025 para el que ya se han dispuesto más de 8.000 entradas.