La borrasca "Claudia" dejó 120 litros en Fuencaliente y bastante agua en otros puntos de la provincia

La borrasca “Claudia” se fue ayer y dejó buenas cantidades de agua en algunos puntos de la provincia de Ciudad Real. Viernes y sábado fueron las jornadas más lluviosas.

Esta borrasca llegó el jueves de la semana pasada, y desde ese día hasta que se fue ayer lunes, la localidad de Fuencaliente fue la que registró una mayor cantidad de lluvia, entre las doce estaciones que tiene la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en la provincia.

Fuencaliente acumuló durante los cinco días que duró esta borrasca un total de 120,6 litros por metro cuadrado. A continuación están Viso del Marqués con unos 70 litros, Puertollano con casi otros 70 y Puebla de Don Rodrigo donde se recogieron 55 l/m2.

También “Claudia” dejó buenas cantidades de agua en el Parque de Cabañeros con 47,5 litros, Abenójar y Villanueva de los Infantes con unos 45 y Almadén con 40.

Menos cantidades de agua hubo en Ciudad Real y Valdepeñas durante los cinco días que duró esta borrasca, donde las precipitaciones dejaron 33 litros por metro cuadrado, en Tomelloso cayeron 17 litros y en Alcázar de San Juan cerca de 13.