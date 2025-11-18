En Ciudad Real cayeron 33 litros

La borrasca "Claudia" dejó 120 litros en Fuencaliente y bastante agua en otros puntos de la provincia

La borrasca “Claudia” se fue ayer y dejó buenas cantidades de agua en algunos puntos de la provincia de Ciudad Real. Viernes y sábado fueron las jornadas más lluviosas.

José Luis Juárez

Ciudad Real |

"Claudia" dejó buenas cantidades de agua en algunas localidades de Ciudad Real
"Claudia" dejó buenas cantidades de agua en algunas localidades de Ciudad Real | OC

La borrasca “Claudia” se fue ayer y dejó buenas cantidades de agua en algunos puntos de la provincia de Ciudad Real. Viernes y sábado fueron las jornadas más lluviosas.

Esta borrasca llegó el jueves de la semana pasada, y desde ese día hasta que se fue ayer lunes, la localidad de Fuencaliente fue la que registró una mayor cantidad de lluvia, entre las doce estaciones que tiene la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en la provincia.

Fuencaliente acumuló durante los cinco días que duró esta borrasca un total de 120,6 litros por metro cuadrado. A continuación están Viso del Marqués con unos 70 litros, Puertollano con casi otros 70 y Puebla de Don Rodrigo donde se recogieron 55 l/m2.

También “Claudia” dejó buenas cantidades de agua en el Parque de Cabañeros con 47,5 litros, Abenójar y Villanueva de los Infantes con unos 45 y Almadén con 40.

Menos cantidades de agua hubo en Ciudad Real y Valdepeñas durante los cinco días que duró esta borrasca, donde las precipitaciones dejaron 33 litros por metro cuadrado, en Tomelloso cayeron 17 litros y en Alcázar de San Juan cerca de 13.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer