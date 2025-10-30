En la carretera que une Valdepeñas y Pozo de la Serna

Bomberos de Valdepeñas rescatan a una persona que quedó atrapada en su vehículo tras un accidente

Los bomberos han tenido que rescatar a una persona que quedó atrapada en el interior de un turismo tras sufrir un accidente de tráfico en la carretera que une Valdepeñas y Pozo de la Serna.

Onda Cero Ciudad Real

Ciudad Real |

Vehículo volcado tras el accidente
Vehículo volcado tras el accidente | SCIS

Los bomberos han tenido que rescatar a una persona que quedó atrapada en el interior de un turismo tras sufrir un accidente de tráfico en la carretera que une Valdepeñas y Pozo de la Serna.

El accidente consistió en el vuelco del vehículo y tuvo lugar en la CR-412 , según ha informado del Servicio Contra Incendios y Salvamento (SCIS) de Ciudad Real.

Fueron los bomberos de Valdepeñas los que rescataron a esta persona del interior del vehículo tras su excarcelación y aseguramiento.

La víctima fue atendida posteriormente por los servicios sanitarios del 112 de Castilla-La Mancha.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer