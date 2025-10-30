Bomberos de Valdepeñas rescatan a una persona que quedó atrapada en su vehículo tras un accidente

Los bomberos han tenido que rescatar a una persona que quedó atrapada en el interior de un turismo tras sufrir un accidente de tráfico en la carretera que une Valdepeñas y Pozo de la Serna.

El accidente consistió en el vuelco del vehículo y tuvo lugar en la CR-412 , según ha informado del Servicio Contra Incendios y Salvamento (SCIS) de Ciudad Real.

Fueron los bomberos de Valdepeñas los que rescataron a esta persona del interior del vehículo tras su excarcelación y aseguramiento.

La víctima fue atendida posteriormente por los servicios sanitarios del 112 de Castilla-La Mancha.