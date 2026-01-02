Bomberos de Valdepeñas rescatan a un conductor que quedó atrapado en el vehículo

Bomberos del parque de Valdepeñas intervinieron anoche en un rescate tras un accidente de tráfico en el que el conductor quedó atrapado en el interior del vehículo.

El afectado se encontraba atrapado por los pies, se elevó el salpicadero y se realizó la extracción con tablero espinal por la parte trasera tras retirar el portón, según ha informado el Servicio Contra Incendios y de Salvamento (SCIS) de Ciudad Real.

En el operativo participaron el jefe de unidad y tres bomberos del parque de Valdepeñas.