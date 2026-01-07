Bomberos de Tomelloso intervienen en un accidente entre un turismo y un tractor en Socuéllamos

Efectivos del parque de bomberos de Tomelloso han intervenido esta mañana en un accidente entre un turismo y un tractor agrícola.

El siniestro ha ocurrido a las 8:00 horas en el kilómetro 12 de la carretera CM-3111, en el término municipal de Socuéllamos, según ha informado el Consorcio Contra Incendios y de Salvamento (SCIS) de Ciudad Real.

El accidente ha provocado el vuelco total del tractor y una severa deformación del turismo.

Accidente en Socuéllamos | SCIS

A la llegada de los bomberos, el conductor del coche estaba ligeramente atrapado, mientras que el conductor del tractor había salido por su propio pie.

Ambos han sido trasladados a un hospital para su valoración.