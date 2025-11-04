El Ayuntamiento de Ciudad Real trabajará con todos los grupos la aprobación de los presupuestos para 2026

El Ayuntamiento de Ciudad Real ha iniciado los trabajos para la elaboración de los presupuestos municipales de 2026, con el objetivo de tenerlos listos antes de que finalice el año.

Así lo ha confirmado, a preguntas de los periodistas, el alcalde ciudadrealeño, Francisco Cañizares, quien ha subrayado la voluntad del equipo de gobierno de abrir el diálogo a todos los grupos políticos para sacar adelante las cuentas en un contexto sin mayoría absoluta.

Cañizares ha explicado que el objetivo es que los presupuestos "estén lanzados antes de que acabe el año en los diferentes órganos del Ayuntamiento", y que se está trabajando "repasando y revisando todas las cuestiones que a lo largo del año se han planteado tanto desde la sociedad como desde los grupos políticos".

El regidor ha asegurado que el documento económico recogerá "las actuaciones y acuerdos aprobados en los plenos durante estos meses", con el propósito de que "tengan un lugar en los presupuestos y que nos involucremos todos".

Tras la ruptura del pacto de gobierno entre PP y Vox el pasado mes de febrero, el Partido Popular gobierna en minoría con 11 concejales, por lo que deberá buscar apoyos puntuales del PSOE (9 concejales), Vox (3 concejales), Ciudadanos (1 concejal) o del concejal no adscrito que formaba parte de la lista de Vox.

Ante esta nueva situación, Cañizares ha insistido en que el Ayuntamiento "incorporará propuestas de otros grupos y mantendrá la mano tendida para buscar los mejores presupuestos para la ciudad, que es lo que nos debe mover a todos".