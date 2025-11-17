Reunión de la Junta Local de Seguridad

Ayuntamiento de Ciudad Real y Subdelegación del Gobierno acuerdan crear una Mesa de Coordinación en materia de seguridad

En el marco de la Junta Local de Seguridad celebrada esta mañana en el Ayuntamiento de Ciudad Real, para tratar el problema de las ocupaciones ilegales en la capital, se ha acordado la creación de una Mesa de Coordinación en materia de seguridad, destinada a reforzar la colaboración entre instituciones y optimizar la respuesta conjunta ante los distintos desafíos en materia de seguridad que afectan a la capital.

Reunión de la Junta Local de Seguridad del Ayuntamiento de Ciudad Real
La reunión ha estado copresidida por el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, y el subdelegado del Gobierno en Ciudad Real, David Broceño, quienes han destacado la importancia de intensificar la cooperación entre administraciones y cuerpos de seguridad para garantizar la convivencia y la protección de los vecinos.

A la sesión han asistido representantes de la Policía Local, Policía Nacional, SCIS, como concejales y responsables de las áreas municipales de Seguridad Ciudadana, Servicios Sociales y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Ciudad Real, además de Protección Civil, entre otros servicios implicados.

Durante la Junta, se ha llevado a cabo un análisis actualizado de la situación de las ocupaciones ilegales en el municipio y de otros asuntos relevantes en materia de seguridad, subrayándose la importancia de abordarlos desde una perspectiva integral que combine actuaciones policiales, prevención social y coordinación administrativa.

La nueva Mesa de Coordinación permitirá mejorar los flujos de información y reforzar la capacidad de respuesta conjunta ante incidentes, con el objetivo de garantizar la seguridad y la convivencia en Ciudad Real.

