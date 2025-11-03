El Ayuntamiento de Ciudad Real señala que Gobierno y Subdelegación "tienen algo que decir" tras la agresión en una casa ocupada

LEER MÁS Un hombre resulta herido con arma blanca en una vivienda de Ciudad Real

El portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Ciudad Real, Guillermo Arroyo, ha condenado la agresión con arma blanca registrada este pasado fin de semana en las inmediaciones de una casa ocupada en el entorno del Parque Gasset.

Arroyo asegura que este no es un hecho aislado, sino el resultado de un problema con las ocupaciones “que ya venimos denunciando desde hace tiempo” por un marco legal que “ampara y facilita la ocupación ilegal de viviendas generando inseguridad y conflictos vecinales”.

Arroyo demanda una respuesta firme por parte del Gobierno de España y de la Subdelegación, que “tienen algo que decir” a este respecto puesto que “han impulsado medidas que lejos de proteger a los propietarios y vecinos, favorecen a quienes las ocupan ilegalmente”.

Desde el Ayuntamiento de Ciudad Real, avanza, “no nos vamos a quedar de brazos cruzados y vamos a seguir denunciando públicamente la situación” y reclamando los cambios legislativos necesarios.

El portavoz anuncia que el consistorio seguirá colaborando con las fuerzas y cuerpos de seguridad “para que puedan intervenir con la mayor eficacia posible” a pesar de que “la ley actual les ata las manos”.

Asuntos aprobados en Junta de Gobierno Local

Diversos proyectos de obras han ocupado hoy los principales asuntos tramitados por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Ciudad Real. Entre otras iniciativas, se ha aprobado el expediente para la renovación de la red de abastecimiento en la avenida del Ferrocarril, entre la carretera de Puertollano y la Avenida Tablas de Daimiel.

La actuación contará con un presupuesto superior a 400.000 euros, con cargo a la subvención de obras de la Diputación provincial, y permitirá la renovación de 587 metros de las actuales tuberías de fibrocemento que pasarán a ser de fundición dúctil.

El portavoz del equipo de gobierno, Guillermo Arroyo, ha explicado que la obra contará con un plazo de ejecución de tres meses y se sumará a las actuaciones que ya se han completado en esta misma materia, como las acometidas en calles como Madrilas, Méjico, Grecia, Portugal, Noruega, Antonio Blázquez, Cañas y José María de la Fuente, entre otras: “este es un tema capital para nuestra ciudad”, ha afirmado.

De igual forma, y también con cargo a la subvención de la institución provincial, se ha aprobado el proyecto del Plan de Obras municipales que contempla la renovación del firme en 26 calles de la ciudad (Azucena, Paz, Olivo, Antonio Eanes, Avenida Tablas de Daimiel, entre otras). Contará con un presupuesto de medio millón de euros.

Y también en materia de obras, la Junta de Gobierno le ha dado el visto bueno al último de los proyectos CRATER (Ciudad Real Activa: Territorio, Ecosistemas y Resiliencia): “Acupuntura verde en Barrios”, adjudicado a Proimancha Ingeniería y Construcción por importe de 200.000 euros.