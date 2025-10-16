El Ayuntamiento de Ciudad Real recibe 289 propuestas para sus primeros presupuestos participativos: "Es un dato espectacular"

Los primeros presupuestos participativos que ha impulsado el Ayuntamiento de Ciudad Real para el próximo año ha recibido cerca de 300 iniciativas y proyectos por parte los ciudadanos.

Ayer miércoles finalizó el plazo de presentación para unos presupuestos participativos que están dotados con 400.000 euros. En declaraciones a Onda Cero, el alcalde, Francisco Cañizares, ha calificado de dato espectacular la cifra alcanzada, teniendo en cuenta que otros ayuntamientos que llevan más años con este tipo de presupuestos se han quedado muy por debajo de esta cifra.

Mejora de acerados, pavimentación e iluminación o nuevos elementos para los parques infantiles han sido algunas de las propuestas presentadas por los vecinos. Cada proyecto estaba limitado a un máximo de 40.000 euros.

Desde hoy y hasta el 21 de octubre habrá una fase de validación técnica y análisis de la viabilidad económica de los proyectos. Y desde el 22 de octubre hasta el 7 de noviembre se abrirá el plazo de votación ciudadana a través de la propia web municipal, con un máximo de tres proyectos por persona. Como final del proceso, el Ayuntamiento de Ciudad Real publicará el resultado de las votaciones el 10 de noviembre.

Los proyectos seleccionados se ejecutarán en los presupuestos municipales de 2026 que, según ha señalado Cañizares, el equipo de Gobierno sigue trabajando en ellos.

Afirma que el nivel de ejecución del actual presupuesto, el de 2025, está siendo alto, el doble que con los equipos de gobierno anteriores. Además, subraya que diversas propuestas que los grupos políticos han ido realizando estos últimos meses en los plenos se incluirán en las cuentas locales del próximo año.