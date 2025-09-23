El Ayuntamiento de Ciudad Real envía un mensaje de tranquilidad ante las dudas sobre las nuevas calles peatonales

El Ayuntamiento de Ciudad Real ha enviado un mensaje de tranquilidad a los vecinos tras las dudas que han podido surgir tras la finalización de las obras de peatonalización de calles del centro.

En declaraciones a Onda Cero, el concejal de Movilidad, Miguel Hervás, ha dicho que el consistorio realizará ahora una campaña para informar sobre los accesos a estas calles. Asegura que funcionarán igual que el resto de vías peatonales y habrá vehículos que puedan circular por ellas y otros no.

Recuerda que ya hay señales verticales indicando que son calles peatonales, se han instalado trece cámaras de control, pero señala que en cualquier caso el uno de octubre comenzará oficialmente el plazo de tres meses para que los vecinos afectados se den de alta en la plataforma y puedan circular sus vehículos sin ser sancionados por las nuevas calles peatonales.

Ya han recuperado su recurrido habitual las líneas de autobuses que circulaban por estas calles peatonales y desde el pasado viernes la parada de taxis volvió a la Plaza del Pilar. Mientras, el Ayuntamiento está estudiando si la línea 2 del bus urbano se mantiene como está o se introduce alguna modificación en su recorrido.

En las obras de peatonalización de las calles del centro se han invertido más de 2 millones de euros y próximamente se van a inaugurar de manera oficial.

Aparcamientos de la zona azul y nuevos parkings disuasorios

Ahora, el Ayuntamiento también tendrá que hablar con las empresas adjudicatarias de la zona azul para estudiar donde se ubicarán las más de 70 plazas de aparcamiento regulado que han desaparecido debido a las obras de las calles peatonales.

Y en cuanto a parkings disuasorios, Miguel Hervás avanza que antes de que termine el año finalizarán las obras de adecuación del aparcamiento situado al lado del Museo del Quijote y el consistorio ya ha hecho la encomienda a la empresa municipal EMUSER para habilitar el parking del teatro-auditorio.

El entoldado de la Plaza Mayor se retirará en octubre

Por otro lado, el también concejal de Obras ha avanzado que el entoldado de la Plaza Mayor continuará en septiembre y con casi toda seguridad se retirará durante la primera quincena de octubre.