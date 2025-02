El Ayuntamiento de Ciudad Real deja sin efecto las delegaciones de alcaldía a los concejales de Vox

Ante la comunicación unilateral de la suspensión del acuerdo de gobierno en el Ayuntamiento de Ciudad Real anunciada por el primer teniente de alcalde y concejal de Vox, Ricardo Chamorro, y las consecuencias que ya ha tenido en el funcionamiento y desarrollo de las distintas áreas del Ayuntamiento, con dejación de funciones, incomparecencias de miembros de grupo VOX a organismos y votos en contra de acuerdos del equipo de gobierno, como la petición de la subvención de fondos FEDER, la mayor de la historia pedida por el Ayuntamiento de Ciudad Real; y no haber aceptado la petición de rectificación que ofreció ayer el Alcalde en comparecencia pública, esta mañana ha quedado firmado el decreto por el que se retira las competencias a los concejales de VOX.

No es posible mantener por más tiempo la situación provocada por VOX y que va en contra del acuerdo firmado que tenía como objetivo la mayor estabilidad del ejercicio de la labor del gobierno. La labor de gobierno es incompatible con las amenazas y los chantajes que sólo tienen como objeto el enfrentamiento y son fruto de instrucciones ajenas al ámbito municipal, según informa el Ayuntamiento en una nota de prensa.

La decisión comunicada públicamente por Ricardo Chamorro, de manera unilateral, ha dañado ya la acción del gobierno municipal y no se puede mantener por más tiempo.

Se agradece la labor prestada por los concejales de VOX durante estos meses, señala el comunicado del consistorio.

Conflicto por un cuadernillo escolar

El conflicto entre los hasta ahora socios de Gobierno local se desató el pasado martes, 25 de febrero, cuando el hasta ahora teniente de Alcalde, Ricardo Chamorro, anunció que el pacto de gobierno quedaba "en suspenso" tras una polémica suscitada a cuenta del reparto de un cuadernillo para colorear entregado por el Consistorio.

El cuadernillo, bajo el título 'Mandalas con valores', abordaba la diversidad en los ámbitos familiares, siendo acusados por Chamorro de adoctrinamiento.

Durante el pasado fin de semana, Ricardo Chamorro instó a la "retirada" de estos cuadernillos, asegurando haber recabado el sí de la parte del PP en el Gobierno para ello, algo desmentido por fuentes municipales a Europa Press.

A partir de ese malentendido, era la propia concejal de Educación, María José Escobedo, quien aseguraba a preguntas de los medios que "no se va a retirar ningún cuadernillo". "Solamente quiero transmitir que para conseguir y lograr una ciudad realmente inclusiva tenemos que basarnos en el respeto y no se puede conseguir el respeto si no respetamos la dignidad de cada individuo. Estos cuadernillos solamente hablan de valores, de corresponsabilidad, y no se van a retirar", respondía la titular municipal de Educación.

Tras este movimiento, era Ricardo Chamorro quien volvía a la carga en un audio difundido a los medios donde aseguraba como respuesta que con este movimiento la edil "se mete en competencias de otra Concejalía, la de Familia y Mayores", ostetada por Vox; a lo que ha sumado que además "intenta adoctrinar a los niños con un cuaderno de colorear donde habla de la diversidad de las familias en un claro ejemplo de doctrina ideológica de género en relación a los menores".

Aludiendo a un "acuerdo coordinado" en el equipo de Gobierno para retirar ese cuaderno, asegura ahora el concejal que "está en suspenso el acuerdo de gobierno" entre PP y Vox.

"Hasta que no aclaremos estos términos, está en suspenso. Espero que se puedan restablecer las conversaciones. Si quieren seguir por esa línea, pues, evidentemente, Vox no va a ceder en el adoctrinamiento a los menores y en que se les reparta un cuaderno de colorear donde aparecen las familias que a determinada ideología les parece conveniente", ha zanjado.

Gobierno en minoría

Tras la ruptura del acuerdo, el Grupo Municipal Popular queda al frente de un Ejecutivo en minoría, sostenido por sus 11 concejales, siendo 13 la cifra necesaria para contar con la mayoría absoluta.

Sin embargo, el reparto de ediles en el pleno permiten a los 'populares' mantenerse al frente del Ejecutivo local, ya que tan solo una acción conjunta de los otros tres grupos municipales amenazaría su Gobierno.

En las elecciones de 2023, el PSOE obtuvo 9 concejales, mientras que Vox obtuvo 4 y Ciudadanos, 1.