El Ayuntamiento de Ciudad Real confirma la incidencia en la calidad del aire provocada por la calima y los incendios de Extremadura

Tras las informaciones aparecidas en algunos medios de comunicación, el Ayuntamiento de Ciudad Real informa que, tras el contraste con los sistemas de control y medición de la calidad del aire instalados en la ciudad, se ha confirmado que en la jornada de ayer se produjo un aumento de partículas en suspensión a partir de las 19.00 horas, tal y como se puede ver el gráfico adjunto.

Este incremento estuvo motivado por la presencia de calima y por el humo procedente de los incendios forestales registrados en Extremadura, según ha indicado el consistorio en un comunicado.

El Ayuntamiento recuerda que cuenta con sistemas de prevención y seguimiento de la calidad del aire que permiten no sólo monitorizar en tiempo real cualquier variación, sino también anticiparse y adoptar las medidas oportunas en caso de ser necesario.

Con este compromiso, la institución municipal reafirma su responsabilidad en la protección de la salud de la ciudadanía y en la gestión preventiva frente a posibles episodios de contaminación atmosférica.

Tal y como se puede ver el gráfico que acompaña la información, cogiendo un punto de la ciudad, en este caso, la Puerta de Toledo, los registros muestran como ayer a partir de las 19.00 horas los valores de partículas PM2,5 estaban muy por encima de su media, en parámetros nada habituales.