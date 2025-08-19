Señala que es un caso puntual

El Ayuntamiento de Ciudad Real confirma la incidencia en la calidad del aire provocada por la calima y los incendios de Extremadura

Tras las informaciones aparecidas en algunos medios de comunicación, el Ayuntamiento de Ciudad Real informa que, tras el contraste con los sistemas de control y medición de la calidad del aire instalados en la ciudad, se ha confirmado que en la jornada de ayer se produjo un aumento de partículas en suspensión a partir de las 19.00 horas, tal y como se puede ver el gráfico adjunto.

Índice de Partículas de la Calidad del Aire en la zona de Puerta de Toledo
Este incremento estuvo motivado por la presencia de calima y por el humo procedente de los incendios forestales registrados en Extremadura, según ha indicado el consistorio en un comunicado.

El Ayuntamiento recuerda que cuenta con sistemas de prevención y seguimiento de la calidad del aire que permiten no sólo monitorizar en tiempo real cualquier variación, sino también anticiparse y adoptar las medidas oportunas en caso de ser necesario.

Con este compromiso, la institución municipal reafirma su responsabilidad en la protección de la salud de la ciudadanía y en la gestión preventiva frente a posibles episodios de contaminación atmosférica.

Tal y como se puede ver el gráfico que acompaña la información, cogiendo un punto de la ciudad, en este caso, la Puerta de Toledo, los registros muestran como ayer a partir de las 19.00 horas los valores de partículas PM2,5 estaban muy por encima de su media, en parámetros nada habituales.

