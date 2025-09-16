Autos Carretero presenta en Ciudad Real dos nuevos vehículos híbridos

Hoy, las instalaciones de Autos Carretero en Ciudad Real, han sido el escenario de la presentación de los nuevos híbridos: BYD Seal 6 DM-i y BYD Seal 5 DM-i.

Estos vehículos destacan por su avanzada tecnología DM-i (Dual Mode), un sistema híbrido enchufable desarrollado por BYD, pionero en este tipo de movilidad.

La clave es la combinación de un motor de combustión de alta eficiencia con un potente sistema eléctrico y las exclusivas Blade Batteries.

Uno de los vehículos híbridos presentados | Onda Cero

El resultado es una conducción que prioriza el modo eléctrico, ofreciendo hasta 105 kilómetros de autonomía 100% eléctrica, ideal para el día a día.

Además, el motor de combustión actúa como apoyo inteligente, extendiendo la autonomía total hasta unos impresionantes 1.500 kilómetros.

Con 218 caballos de potencia, estos modelos prometen eficiencia, suavidad y una respuesta ágil.