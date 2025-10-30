Un autobús queda averiado en la calle Ruiz Morote de Ciudad Real tras un escape de gas

Un autobús urbano de Ciudad Real ha quedado averiado en mitad de la calle Ruiz Morote debido a que una grúa de descarga ha colisionado en el techo del vehículo de pasajeros provocando el escape de gas, quedando el bus sin combustible.

Los hechos han ocurrido a eso de las 9:00 horas y la Policía Local ha tenido que cortar el tráfico, desviando la circulación por la calle peatonal General Rey.

A pesar del gran estruendo que se ha podido escuchar debido al escape de gas, no ha habido que lamentar daños personales y el conductor del autobús ha desalojado rápidamente a los ocho o diez pasajeros que iban en ese momento.

El autobús ha quedado parado en la calle Ruiz Morote | Onda Cero

El propio conductor ha explicado a Onda Cero que “al pasar el autobús estaba un camión aparcado descargando materiales, un operario ha cerrado la puerta de atrás, me ha dicho que pase, pero al pasar el otro operario que manejaba la grúa, sin darse cuenta, la ha bajado y ha colisionado en el depósito de gas del autobús”.

Dicho depósito está situado en la parte de arriba del vehículo, lo que ha provocado que el autobús urbano se quede sin combustible y sin poder circular.

“La gente ha bajado del autobús, he desconectado los sistemas y he esperado a que saliera todo el gas, a las personas que pasaban por la calle en ese momento les hemos dicho que no lo hicieran”, ha indicado el conductor.

El autobús junto al camión de descarga con la grúa | Onda Cero

El chófer del autobús ha reconocido que la gente se ha asustado por el ruido que ha provocado el escape de gas “pero para lo que ha podido pasar no ha pasado nada, no hubo nadie lesionado, solo daños materiales”.

A eso de las 10:00 horas se ha podido retirar el autobús y la calle Ruiz Morote ha vuelto a abrirse al tráfico.