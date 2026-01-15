Asociaciones de pacientes impulsan en Ciudad Real una plataforma por la humanización de la atención sanitaria

Diversas asociaciones de pacientes de Ciudad Real han unido fuerzas para constituir una plataforma común orientada a mejorar la humanización de la atención sanitaria, una iniciativa que busca situar a la persona en el centro del sistema de salud y reforzar aspectos clave como la dignidad del paciente, la comunicación con los profesionales y la atención integral desde una perspectiva sanitaria, social y emocional.

Esta información se dio a conocer a través de una entrevista realizada en Onda Cero Ciudad Real, en la que se explicó el alcance y los objetivos de esta nueva plataforma, respaldada por el Plan de Humanización Horizonte 2025 del Gobierno regional.

La plataforma está integrada por colectivos como ACREAR, APAFES, AUTRADE, Fibroreal, AMUMA, Parkinson, AMHIDA, entre otros muchos, y será presentada oficialmente el próximo 19 de febrero, a las 18:00 horas, en el Museo del Quijote de Ciudad Real.

El Dr. Ángel F. Pérez, interlocutor del Colegio de Médicos de Ciudad Real con las ONG y asociaciones de pacientes y uno de los impulsores de esta iniciativa, ha desempeñado un papel clave en la gestación y coordinación de la plataforma.

Según explicó durante la entrevista, el objetivo es trabajar de forma conjunta en la cultura de la humanización, entendida como una atención sanitaria “hecha por personas y para personas”, que tenga en cuenta no solo los aspectos clínicos, sino también los psicológicos y sociales que acompañan a la enfermedad.

En este sentido, Ángel Pérez subrayó que los avances tecnológicos y la creciente complejidad del sistema sanitario no deben ir en detrimento del trato humano. Recordó que la enfermedad tiene un impacto profundo en la vida de las personas, en su entorno familiar y en su situación social, y defendió una humanización bidireccional, que cuide tanto a los pacientes como a los profesionales sanitarios.

Desde el Colegio de Médicos de Ciudad Real se valora muy positivamente esta iniciativa y se ha manifestado el interés de la institución en reforzar la relación con las asociaciones de pacientes, escuchando sus necesidades y promoviendo espacios de encuentro y colaboración.

En este marco, el Colegio prevé convocar una reunión con los colectivos implicados para compartir líneas de trabajo y explorar acciones conjuntas que contribuyan a una atención más cercana, respetuosa y centrada en la persona.

La nueva plataforma trabajará, entre otras líneas, en la sensibilización sobre la humanización en áreas especialmente sensibles del sistema sanitario, la promoción de actividades formativas dirigidas a profesionales y la mejora de aspectos del entorno asistencial que influyen directamente en la experiencia del paciente y de sus familias.