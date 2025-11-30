La Asociación de Belenistas de Ciudad Real revela “El sueño del Carpintero”

La Sala Carlos Vázquez del Antiguo Casino ha sido el escenario este domingo de la revelación de uno de los secretos mejor guardados de la Asociación de Belenistas de Ciudad Real, su Belén Monumental Municipal, que este año gira en torno la figura de José bajo el nombre “El sueño del Carpintero”.

El diorama ha sido bendecido e inaugurado ante la atenta mirada de sus responsables y de una importante representación de la corporación municipal, con el alcalde, Francisco Cañizares, a la cabeza, quien ha considerado que este día “nos acerca, con esa ilusión de los niños, a una de nuestras tradiciones más queridas, entrañables y profundas del cristianismo. Esa representación del nacimiento de Jesús que aúna recuerdos y tradición con la esperanza del nacimiento del Niño Dios, que nos trae a todos en el momento que estemos, de mayor o menor dificultad, la ilusión de algo mejor”.

El primer edil ha destacado la tremenda importancia de este belén como foco de atracción de visitantes en Navidad, y eso, ha añadido, es fruto del esfuerzo de mucha gente, “principalmente del talento, la constancia y la categoría de la Asociación de Belenistas, que han convertido a Ciudad Real en un referente nacional e internacional del belenismo que hace las delicias de todos aquellos que pasan estos días por nuestra ciudad”.

Belén del Antiguo Casino | OC

El presidente de la Asociación, Antonio Vich, ha reconocido que la declaración institucional del belenismo como manifestación cultural representativa de especial relevancia y significación en Ciudad Real, aprobada en el pleno del Ayuntamiento en diciembre del año pasado con el objetivo de promover la candidatura del belenismo como Bien de Interés Cultural por parte de la UNESCO, ha supuesto “un espaldarazo y una motivación extra para dar un salto de calidad en todos los aspectos”.

Por ello, “este Belén que ahora va a poder disfrutar toda la ciudad y todos los turistas que vengan a verlo, es el más monumental de cuantos hemos realizado hasta la fecha por tres motivos fundamentales: Porque muestra un patrimonio escultórico hecho a palillo por uno de los mejores escultores del panorama internacional belenista que es José Ángel García, de Sevilla; porque que esto ha conllevado un cambio en el tamaño y todo es un 30% más grande, y por el tratamiento del paisaje, desde los suelos a la gruta hasta la gruta de la Natividad, hacia las montañas, o los montes de los olivos”, ha detallado Antonio Vich.

Inauguración del Belén Monumental | OC

Como momentos destacados, la anunciación de la Virgen María, José construyendo su casa en Nazareth acompañado de un amigo, los Reyes Magos perdidos en el camino y buscando su destino, y cómo no, el portal con la Sagrada Familia ubicada esta vez en una gruta con una cascada de agua al fondo. En torno a ello, miles de detalles que merece la pena observar y descubrir.

Después de la bendición, el periodista sevillano y pregonero de la Navidad de Ciudad Real el año pasado, Antonio García Barbeito, ha leído un texto titulado “Las dudas de José”, y el cantaor Ricardo Fernández del Moral ha interpretado un villancico tradicional.

Por último, los asistentes han cruzado los jardines del Prado para inaugurar en el museo López Villaseñor el Belén del Tronco de la Suerte, que este año ha sido montado por los chicos y chicas de la Asociación Laborvalía.

A estos belenes, se unirán en próximos días el nuevo montaje a cuatro caras que la Asociación va a montar en el Palacio de la Diputación Provincial, y el Napolitano, que se inaugurará el 8 de diciembre en la sala de exposición del Ayuntamiento, configurando una gran ruta de belenes institucionales.

Cartel de la Navidad de Ciudad Real | OC

