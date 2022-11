El fuego fue detectado sobre las 21.30 horas, y las labores de extinción, a cargo de bomberos del parque de Puertollano, se prolongaron hasta pasada la medianoche.

Las mismas fuentes no han podido precisar aún las causas del suceso, aunque sí han confirmado que no se han registrado víctimas, toda vez que no había nadie en el interior del inmueble.

Al lugar de los hechos también se han desplazado efectivos policiales y de la Guardia Civil, que investiga lo sucedido.