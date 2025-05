Arranca el juicio contra el acusado de asesinar a su pareja en Piedrabuena

Este viernes ha comenzado, en la Audiencia Provincial de Ciudad Real, el juicio contra E.S.R., un hombre de 32 años de edad, acusado de asesinar a su mujer, de 24 años, en la localidad ciudadrealeña de Piedrabuena en enero de 2023, y para el que la Fiscalía pide una pena de prisión de 29 años.

Con la constitución del jurado, que está compuesto por seis hombres y tres mujeres, más otras dos personas como suplentes, ha arrancado un juicio que se alargará hasta el próximo 29 de mayo, día en el que se prevé que el acusado preste declaración.

A partir de ahí, tras el testimonio de testigos, agentes de la Guardia Civil y forenses, el jurado tendrá que deliberar si el acusado es culpable de asesinato, además de otros delitos como maltrato, vejaciones injustas o coacciones leves, todos ellos enmarcados en el ámbito de la violencia de género.

Durante la primera sesión del juicio, el fiscal, en su alegato inicial, ha calificado el crimen como "el más atroz ataque contra la vida de una mujer por el mero hecho de ser mujer", y ha recordado que la víctima, Belén, dejó una hija de apenas tres años que ahora está huérfana.

El representante del Ministerio Público, Jesús Gil, ha relatado ante el jurado que no solo se juzga un asesinato, sino también un delito de maltrato habitual, varias agresiones físicas, coacciones leves por amenazas reiteradas y vejaciones injustas derivadas del contenido de los mensajes que el acusado envió a la víctima durante la noche de los hechos.

Insistiendo en que no se trató de una pelea o de un forcejeo, el fiscal ha subrayado que se trató de asesinato con alevosía. "No hay cortes, no hay defensa, estaban uno frente al otro y el acusado le clavó un cuchillo en el cuello, seccionándole la tráquea".

Ha descrito cómo, tras la agresión, el acusado abandonó el lugar y acudió al centro de salud, mientras la víctima quedaba recostada contra una pared, esperando sin éxito la llegada de los servicios de emergencia.

A su llegada, los facultativos médicos solo pudieron certificar la muerte de la joven.

Según el fiscal, la herida --de apenas 1,5 centímetros-- fue mortal, pues se produjo con un arma afilada y "adecuada para matar", dirigida a una zona vital.

Por ello, ha sostenido que se trata de un asesinato con alevosía, dado que la víctima estaba desprovista de toda posibilidad de defensa.

El fiscal considera que el acusado ya tenía precedentes de una actitud agresiva y violenta que vieron y escucharon testigos en diferentes momentos anteriores.

El acusado, junto al abogado de la defensa | Europa Press

Acusaciones particulares

Mientras, las acusaciones particulares, representada por la Junta de Comunidades y la familia, se han adherido a las peticiones de la fiscalía, aunque la acusación de la familia pide que en caso de que los hechos no se califiquen como asesinato, se consideren homicidio doloso.

El abogado de la familia de la víctima, Juan Manuel Lumbreras, ha descrito el profundo dolor que atraviesan los allegados de la joven asesinada.

El letrado ha relatado cómo vivió una relación marcada por el control y el sometimiento. Desde que comenzó con el acusado, fue "sometida, acosada, obligada a dejar su trabajo y privada de su vida social".

Según ha expuesto, cuando parecía que todo iba a mejorar, regresaron las agresiones y las amenazas, convirtiendo su día a día en "una vida de tortura". El letrado ha insistido en que este tipo de delitos ocurren en la intimidad y muchas veces no se denuncian por miedo.

"Miedo por su hija, miedo a que se la quiten, o a que este señor pudiera hacerle algo". Ha concluido que esta tragedia es el resultado de "una vida robada por la violencia de género".

Defensa

Por su parte, el abogado de la defensa, Luis Gerez, solicita la libre absolución de Eduardo. Reconoce que hubo una discusión pero niega que su cliente diera muerte a Belén y que fue ella la que se hirió en el cuello cuando hizo aspavientos con un cuchillo jamonero.

Además subraya que el acusado fue a pedir auxilio sanitario para intentar salvar la vida de su mujer.

La defensa ha pedido que el acusado declare al final del juicio, algo que ha aceptado la jueza.

La vista oral continuará el próximo lunes y se prolongará hasta el 29 de mayo.

Hechos que se juzgan

Según el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, los hechos ocurrieron en la madrugada del 8 de enero de 2023, cuando el acusado, tras sufrir un ataque de celos debido a que la joven había salido con sus compañeras del equipo femenino de fútbol sala de la localidad a cenar y continuar la celebración del Día de Reyes, la esperó en el portal del domicilio familiar y, tras una fuerte discusión, acabó con su vida de una puñalada en el cuello con un cuchillo jamonero.

Tal y como recoge el escrito, esa noche el acusado realizó un seguimiento constante de su pareja, enviándole numerosos mensajes con contenido vejatorio y realizando hasta 17 llamadas en apenas media hora, instándole a volver a casa con expresiones como "temprano te quiero ver" o "yo me voy a casa ya, deja de follar, coño".

Cuando la víctima regresó al domicilio sobre las 2.30 horas, el acusado la abordó en el portal.

Subieron juntos al piso, donde se inició una violenta discusión que fue escalando hasta que, ya en la cocina, el acusado la atacó con un cuchillo de grandes dimensiones, asestándole una puñalada letal en el cuello.

La herida le seccionó la tráquea y estructuras vitales, provocándole la muerte en cuestión de minutos por insuficiencia respiratoria aguda.

Por estos hechos, el Ministerio Fiscal solicita para el acusado una pena de 25 años de prisión por un delito de asesinato con la agravante de parentesco y de género, al considerar que actuó con alevosía y motivado por el control y sometimiento que ejercía sobre su pareja desde hacía años.

Además del delito de asesinato, la Fiscalía le imputa un delito continuado de maltrato habitual, así como tres delitos de maltrato de obra, dos delitos de vejaciones injustas y un delito de coacciones leves, todos ellos enmarcados en el ámbito de la violencia de género, por los que suma una petición total de 29 años y seis meses de prisión.