Arranca la campaña de vacunación contra la gripe para personas adultas en Ciudad Real

Este lunes ha arrancado la campaña de vacunación contra la gripe para personas adultas en la provincia de Ciudad Real. De las 600.000 vacunas adquiridas por el Gobierno de Castilla-La Mancha, un tercio irán destinadas a esta provincia. Esta campaña se extenderá hasta el 31 de marzo de 2026.

La vacunación para la población infantil comenzó el pasado 1 de octubre. Ahora se inicia para el resto de la población. Las vacunas son trivalentes, protegen contra tres tipos de virus de la gripe y se administran en centros de salud y consultorios locales.

Se refuerza el tipo de vacuna a emplear en el grupo de edad de 60 a 65 años y en esta campaña se incluye también dentro de la población diana a los convivientes y cuidadores de menores de 6 meses, así como al personal de centros de menores y de farmacias.

Un enfermero muestra la vacuna contra la gripe | Onda Cero

El delegado provincial de Sanidad, Francisco José García, ha hecho un llamamiento a la responsabilidad individual para que todo el mundo se vacune contra la gripe.

Para niños de entre de 24 a 59 meses hay vacunas que son inhaladas para evitar el miedo que los pequeños puedan tener al pinchazo.

Además de la vacunación antigripal también ha comenzado la vacunación contra el Virus Respiratorio Sincitial para los recién nacidos y menores de seis meses.

Una profesional sanitaria se vacuna contra la gripe | Onda Cero

También la vacunación contra el COVID, que se limita a personas con factores de riesgo de presentar enfermedad severa, sobre todo a partir de 70 años de edad.

Francisco José García confía en que en esta campaña se alcance el 75% de cobertura de vacunación entre los mayores de 60 años y profesionales sanitarios, y superar el nivel de cobertura del 60% en el resto de grupos.