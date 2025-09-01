Aprueban la licencia para construir 50 viviendas de régimen libre en Ciudad Real

Una de cada cuatro viviendas vendidas en la provincia de Ciudad Real corresponden a la capital, que continúa siendo el motor del mercado inmobiliario, tal y como ha recordado el portavoz del equipo de Gobierno, que este lunes ha dado cuenta de la concesión de una nueva licencia para la construcción de 50 viviendas de régimen libre en la avenida Parque de Cabañeros con la calle Alemania.

En este sentido, Guillermo Arroyo ha recordado que “la construcción de nuevas viviendas refleja que Ciudad Real es un lugar atractivo para invertir, también para vivir y para formar un proyecto de vida”, y ha subrayado que “esto también tiene un impacto económico, porque cada promoción genera empleo directo en la construcción, e indirecto en los proveedores, en comercios y servicios locales”.

Así, ha detallado algunos de los beneficios que supone la construcción de nuevas viviendas, como es la contribución a moderar los precios, facilitando a jóvenes y familias el acceso, y la reactivación económica, y por ello, ha expresado el compromiso del equipo de Gobierno de “agilizar los trámites administrativos y dar seguridad jurídica a promotores e inversores”, como consecuencia del plan de modernización y simplificación administrativa que se aprobó en el Ayuntamiento el año pasado.

Otros acuerdos

Este ha sido uno de los asuntos tratados en la última reunión semanal de la Junta de Gobierno Local, en la que también se ha dado luz verde a la convocatoria para la adjudicación de las autorizaciones de venta ambulante en el mercadillo de La Granja.

En este sentido, Arroyo ha detallado que el 31 de diciembre de este año finalizan las autorizaciones que fueron concedidas el 22 de diciembre de 2014, y ahora es necesario realizar los nuevos trámites para la nueva adjudicación que se prolongará hasta el 27 de junio de 2037.

Este proceso afecta a un total de 170 puestos, 128 de polivalencias y 42 de alimentación, que tendrán como plazo hasta el 14 de noviembre de 2025 para presentar sus solicitudes.

Por último, se han aprobado las subvenciones en concurrencia competitiva para las asociaciones de mujeres correspondientes al año 2025 con un importe total de 15.000€, que se repartirán entre 15 entidades que desarrollarán proyectos relacionados con la igualdad y con la salud emocional, entre otros.

Incendio de La Granja y peatonalizaciones

En cuanto al incendio que hubo hace unos días en el entorno del barrio de la Granja, Guillermo Arroyo ha señalado que el Ayuntamiento ha iniciado el trámite sancionador contra el propietario de la parcela donde se originó al fuego porque no realizó las labores de desbrozamiento.

Por otro lado, Arroyo ha señalado que las obras de peatonalización de las calles del centro de Ciudad Real van a buen ritmo y asegura que en un plazo corto de tiempo ya estarán todas terminadas.