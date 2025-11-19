Aplazan en Ciudad Real la Junta Local de Seguridad sobre San Martín de Porres y se celebrará en próximas fechas

El alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, ha vuelto a insistir en que el principal problema que actualmente tiene el barrio de San Martín de Porres es de seguridad y tráfico de drogas, mientras que el subdelegado del Gobierno en la provincia, David Broceño, ha pedido al ayuntamiento que se disculpe públicamente por entender que la concejal de Servicios Sociales hizo declaraciones contra la Policía Nacional.

Durante el programa especial del 35 aniversario de Onda Cero que se ha emitido hoy desde el Colegio Oficial de Veterinarios de Ciudad Real, Cañizares ha avanzado que la Junta Local de Seguridad que estaba prevista para mañana jueves con el objetivo de tratar de manera específica este asunto, finalmente ha quedado suspendida a petición del propio subdelegado porque no puede acudir por problemas de agenda y se celebrará en próximas fechas.

El primer edil asegura que el problema de San Martín de Porres no es actual sino que viene de muchos años atrás y señala que en esta zona “siempre ha habido un componente de delincuencia relacionada con el tráfico de drogas”.

Un problema, dice Cañizares, que se está viviendo “con un repunte importante en el consumo de droga y el lugar donde se centraliza es sobre todo en esta barriada.”

El alcalde ha querido dejar claro que en San Martín de Porres hay gente normalizada que tiene que padecer la convivencia con la delincuencia y además advierte que “las zonas limítrofes a este barrio también se ven afectadas por este problema.”

Recuerda Francisco Cañizares que en la anterior legislatura el Ayuntamiento de Ciudad Real elaboró un plan para esta barriada pero la Junta de Comunidades se negó a firmarlo.

Por su parte, el subdelegado del Gobierno en la provincia, David Broceño, ha calificado de “incendiarias” las declaraciones que ayer hizo la concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Ciudad Real, Aurora Galisteo, en contra de la Policía Nacional.

Según Broceño, la edil trató de hablar de San Martín de Porres como que el problema era que la policía “no estaba atendiendo la seguridad ciudadana en este barrio.”

“Lo que hay que hacer”, dice el subdelegado, “lealtad institucional, cooperación y colaboración y no ayuda en nada revolverse y atacar a la Policía Nacional”.

David Broceño considera que sería importante que el Ayuntamiento “hiciera unas excusas públicas hacia la policía porque está haciendo un trabajo importantísimo todos los días en este barrio”.