ANPE Ciudad Real: "Con la bajada del horario lectivo habrá 530 profesores más en la región, unos cien en la provincia"

Hoy arranca un nuevo curso escolar en la provincia de Ciudad Real y en toda Castilla-La Mancha. Y se ha iniciado con la incorporación de los profesores a los colegios e institutos. Los alumnos lo harán a partir del próximo lunes, 8 de septiembre.

Este lunes tienen lugar los claustros de los profesores donde se organizan horarios y proyectos que se realizarán durante este curso.

La presidenta provincial de ANPE, sindicato mayoritario en el sector de la enseñanza, Mónica Sánchez de la Nieta, ha manifestado en Onda Cero que las incidencias en esta jornada no han sido llamativas.

Señala que están contentos con el inicio del curso escolar porque la Consejería de Educación va a cumplir con dos medidas que se venían reivindicando: la reducción a 23 horas lectivas y la disminución de la ratio en primero de Primaria a 22 alumnos por aula.

Sánchez de la Nieta subraya que gracia a la bajada de las horas lectivas de los docentes habrá en este nuevo curso 530 profesores más en la región, de los que un centenar será en la provincia de Ciudad Real.

ANPE esta satisfecho por la implementación de estas medidas que vienen recogidas en el acuerdo que este y otros sindicatos, como UGT y CCOO, firmaron con la administración educativa de la región.

Aunque también lamenta que otras medidas se retrasen, por motivos presupuestarios, hasta el siguiente curso, como son la reducción de la jornada para los docentes de más de 55 años y un día más de disposición libre para todos los profesores.

Dignificación de la labor docente

Mónica Sánchez de la Nieta dice que comienzan el curso escolar con ganas e ilusión y pide que se dignifique la labor docente. Reconoce que la administración lo está haciendo y solicita a los padres que también “naveguen en el mismo barco que los profesores”.

Los alumnos de Infantil y Primaria se incorporarán a las clases el 8 de septiembre, y un poco más tarde los de Secundaria y Bachillerato y el resto de enseñanzas.