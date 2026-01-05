El año pasado cerró con 3.270 parados menos en la provincia de Ciudad Real

Ciudad Real cerró el año 2025 con menos paro en comparación con el ejercicio anterior. Según los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social, el año pasado finalizó con 3.270 desempleados menos en la provincia, casi un 10% menos respecto al año 2024.

En diciembre, el paro disminuyó en 303 personas, por lo que al cierre del ejercicio se contabilizaron 30.950 desempleados en esta provincia.

Por sectores, en diciembre el paro bajó en servicios en 262 personas, en el colectivo de sin empleo anterior en 143 y en agricultura en 90. Sin embargo, subió en 179 en la construcción y en 13 en industria.

En términos anules, el sector que contabiliza un mayor número de desempleados en Ciudad Real es servicios, casi 22.000, mientras que en el resto de sectores el paro se encuentra entre los 1.500 y los 3.000.

Por sexos, el paro femenino es el doble que el masculino en la provincia. Hay más de 20.000 mujeres desempleadas frente a los 10.000 hombres en paro al cierre del año.

En cuanto a la contratación, en diciembre se registraron más de 11.000 contratos, de los que unos 4.700 fueron indefinidos. Si se tiene en cuenta todo el año pasado, en la provincia se registraron 138.000 contratos de trabajo, de los que el 44% fueron indefinidos y el 55% temporales.

Más afiliados a la Seguridad Social

También buenos datos los que deja la Seguridad Social. En diciembre hubo 1.239 afiliados más en Ciudad Real y el total asciende a 184.000. En computo anual, la provincia cerro el año pasado con 4.000 afiliados más.

Por último, unas 13.600 personas son beneficiarias de prestaciones por desempleo en la provincia, lo que supone un gasto superior a los 19 millones de euros y una cuantía media de prestación contributiva de 958 euros al mes por beneficiario.