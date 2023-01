Tras estar 8 años al frente del Ayuntamiento

Andrés Cárdenas anuncia que no se presentará a la reelección como Alcalde de Corral

El Alcalde de Corral de Calatrava, el socialista Andrés Cárdenas, no se presentará como alcaldable en los próximos comicios municipales de mayo de 2023. Cárdenas , tras ocho años al frente del consistorio corraleño, ha manifestado su intención de no continuar al frente de la corporación para “poder dedicarle tiempo” a su familia, a la que en estos ocho años no ha podido atender como él hubiera preferido.