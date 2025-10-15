AMFAR celebra el Día Internacional de la Mujer Rural con un multitudinario acto en Ciudad Real

La Federación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural (AMFAR) tiene importantes motivos para celebrar este 15 de octubre, el más destacado es la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres Rurales con un multitudinario acto que se ha desarrollado en las instalaciones de IFEDI, donde la presidenta nacional de la organización ha regresado a la vida pública después de los problemas de salud que padece desde hace 15 meses.

El acto ha contado con una nutrida representación institucional, con papel destacado para el alcalde de la capital provincial, Francisco Cañizares, que ha ejercido de anfitrión y ha agradecido a AMFAR la celebración de este día en Ciudad Real, “para nosotros es un honor que una organización tan importante a nivel nacional mire a Ciudad Real para celebrar su día grande, su día de celebración de la lucha de las mujeres rurales”, y ha tenido palabras de cariño para su presidenta, “verla otra vez aquí con la fuerza habitual de Lola es una enorme alegría”.

A partir de ahí, ha resaltado que “hoy la acompañan cientos de mujeres de toda España que son el reflejo de lo que representa también Lola, no sólo capacidad y lucha por los derechos de las mujeres, sino liderazgo en un tejido como el del ámbito rural, donde la lucha ha sido mayor que en otros ámbitos”, y ha concluido asegurado que “el futuro de nuestra provincia como de cualquier sociedad está en que las mujeres sean capaces de acceder en igualdad de derechos a todo lo que ellas quieran conseguir”.

Lola Merino en el acto de AMFAR | OC

Por su parte, la presidenta nacional de AMFAR, Lola Merino, ha recordado que su organización fue pionera en la organización de este día allá por 1997, por lo que “llevamos 28 años reivindicando y defendiendo la igualdad, el papel y ejemplo que son las mujeres en el ámbito rural”. Rodeada de mujeres que en la actualidad son presidentas de AMFAR a distintos niveles, ha asegurado que “todas ellas son ejemplo de todo lo que han hecho las mujeres por la igualdad, las que más han hecho por la igualdad son las mujeres, cualquiera de ellas es un ejemplo vivo de cómo se avanza en igualdad y cómo se destruyen las desigualdades. Después de 28 años podemos presumir de que tenemos agricultoras, ganaderas, presidentas de denominación de origen, de cooperativas y almazaras, médicas, maestras, taxistas, guardias civiles, policías, madres, hosteleras… de todo, e incluso hay mujeres que siendo su pueblo muy pequeño han sabido encontrar una oportunidad laboral o ponerse al frente de su propio ayuntamiento o ser concejala para que tenga los mejores servicios”.

Lola Merino ha aprovechado también su intervención para poner encima de la mesa problemas actuales que afectan al mundo rural y especialmente a las mujeres, “estamos en un momento difícil, hemos pasado muchas crisis, nos falta agua, no hay políticas hidráulicas, está encima de la mesa la gestión de la PAC que no sabemos cómo va a ser, es un futuro incierto porque no solamente está en juego la pérdida del 22% del presupuesto agrario, sino porque la PAC tal y como la conocemos hoy puede desaparecer y dejar de ser esa ayuda a la renta, lo que mataría al sector agrario”, ha concluido.

Acto de AMFAR en Ciudad Real | OC

Mientras, el presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, ha reafirmado hoy el compromiso de la institución provincial con el desarrollo y la cohesión territorial de la provincia y ha reiterado que “a final de año la Diputación habrá invertido más de 75 millones de euros en generar oportunidades en los pueblos y en vertebrar la provincia”.

También ha puesto de manifiesto la importancia de ofrecer más servicios en todos los pueblos, en contra de lo que hacen otras administraciones, que recortan programas tan importantes para la conciliación como el Plan Corresponsables o dejan sola a la institución provincial con la financiación del Apoyo Nutricional a Mayores.

Valverde ha añadido que la Diputación de Ciudad Real tiene como principal misión “vertebrar el territorio, dar consistencia y cohesión a los municipios, y garantizar que todos los ciudadanos tengan las mismas oportunidades, vivan donde vivan”.

En ese sentido, ha recordado que este año la institución provincial destinará 35 millones de euros a los ayuntamientos para la puesta en marcha de infraestructuras y servicios esenciales, y que la suma total de ayudas, inversiones y programas impulsados por la Diputación “superará los 75 millones de euros”.

Ha defendido también la necesidad de mantener los servicios públicos en el medio rural y ha criticado los recortes que están afectando a programas esenciales. “Nos encontramos con que el Gobierno ha reducido en 50 millones de euros el Plan Corresponsables, que favorece la conciliación, y ahora se nos pide a las diputaciones que asumamos esa reducción. Pero las competencias son claras, cada administración debe hacerse cargo de sus responsabilidades”, ha dicho.