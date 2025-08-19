Amaral, el jueves en Ciudad Real: "Vamos a intentar hacer el mejor concierto de nuestras vidas, queremos que sea una fiesta"

Amaral vuelve a Ciudad Real, actuará este próximo jueves, 21 de agosto, en el Auditorio de La Granja dentro de la programación de la Feria y Fiestas de la capital manchega. En Onda Cero hemos hablado con Juan Aguirre que, junto con Eva Amaral, forman este dúo.

Amaral se encuentra en plena gira con su Dolce Vita Tour, por el lanzamiento de su nuevo disco, el noveno trabajo de estudio tras cinco años desde su anterior publicación.

Fue en 2017 cuando ofreció su último concierto en la provincia, y han pasado más de 20 años desde su última actuación en Ciudad Real capital. Ahora, Amaral trae un espectáculo con 15 canciones de su disco Dolce Vita y también cantará grandes temas de su carrera musical.

En total, unas 30 canciones ofrecerán en el concierto de Ciudad Real. Juan Aguirre ha dicho en Onda Cero que están emocionados de volver a Ciudad Real después de tanto tiempo.

Asegura que se ya hay muchas entradas vendidas “y vamos a intentar hacer el mejor concierto de nuestras vidas, queremos que sea una fiesta y que la gente salga feliz, lo vamos a dar todo”.

Aguirre ha señalado que están recibiendo numerosos mensajes de cariño en redes sociales por las nuevas canciones y por la gira que está llevando a cabo Amaral este año en diferentes ciudades de España.

“Siempre nos hemos sentido apoyados y queridos por el público desde que comenzamos hace veinticinco años, la gente siempre ha estado ahí y solo puedo dar las gracias por el apoyo recibido”, ha dicho Juan Aguirre.