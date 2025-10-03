El alcalde de Ciudad Real pide a los dirigentes del PSOE “que se preocupen menos por defenderse a ellos mismos y que defiendan más a las mujeres”

El alcalde de Ciudad Real ha mostrado su extrañeza ante las declaraciones formuladas en las últimas horas por distintos responsables del Partido Socialista a nivel provincial y regional, en las que criticaban la forma de actuar del Ayuntamiento capitalino ante los fallos que se han producido en el sistema de protección a las víctimas de violencia de género por medio de las pulseras Cometa.

Francisco Cañizares no entiende que se pueda criticar al consistorio cuando lo “único que ha hecho el Centro de la Mujer es hablar con las mujeres” y por ello considera “incomprensible” la posición que han mantenido los dirigentes socialistas.

El primer edil se pregunta si “¿es que el Centro de la Mujer no puede hablar con las mujeres?, ¿es a eso a lo que se refieren?”. La realidad de los fallos del sistema de protección que se han producido en todo el país ha sido constatada por instituciones como la Fiscalía y por los medios de comunicación nacionales, un hecho que le lleva a pedir al PSOE “que se preocupen menos por defenderse ellos mismos y que se preocupen más por defender a las mujeres”.

“Nosotros –ha añadido- no queremos enfrentarnos a nadie”, pero considera incomprensible que se pueda negar la evidencia de los fallos “y encima amenazar al Centro de la Mujer de Ciudad Real por hablar con las mujeres”.

El alcalde de Ciudad Real ha hecho un llamamiento a no perder de vista lo importante, que es solucionar los fallos existentes puesto que en la provincia y en la región no se vive de forma aislada a la situación del resto del país.

La polémica suscitada en estos últimos días muestra que “están muy nerviosos por muchas razones y el PSOE se está convirtiendo en una máquina de echar balones fuera en vez de resolver los problemas”.