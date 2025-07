El alcalde de Bolaños garantiza la estabilidad de gobierno en el Ayuntamiento

El alcalde de Bolaños de Calatrava, Miguel Ángel Valverde, ha expresado públicamente que la estabilidad de gobierno en el Ayuntamiento de la localidad está garantizada, y que “ a día de hoy, el gobierno local está formado por los siete concejales del PP, el concejal no adscrito y una concejala de Vox, María Jesús Almansa, que aun no ha expresado formalmente su voluntad de no continuar en el equipo de gobierno . Si presentará su renuncia entonces pasaría al grupo Vox junto a su portavoz”.

Así lo ha asegurado el primer edil en rueda de prensa donde ha desmontado la cronología de los hechos expresada por la dirección provincial de Vox la pasada semana, cuando anunció la ruptura del pacto de gobierno con el PP en el Ayuntamiento de Bolaños. “ La información que dieron desde Vox Ciudad Real la semana pasada no era cierta, ha asegurado Valverde, porque los tres concejales permanecían en la formación y seguían manteniendo las delegaciones, excepto la portavoz, que si había presentado su renuncia”.

Fue ayer, ha relatado el alcalde de Bolaños, cuando las dos concejalas de Vox presentaron un escrito en el Ayuntamiento expulsando al concejal Álvaro González , quien ayer por la tarde, presentó un escrito pasándose al Grupo no adscritos, “voluntariamente”. Al hilo de esta cuestión el alcalde bolañego ha confirmado que “Alvaro González, va a permanecer como concejal de Hacienda, no va a tener más responsabilidades políticas ni más retribuciones económicas y seguirá trabajando en el Ayuntamiento”. Este concejal no es un tránsfuga porque permanece en el equipo de gobierno”

Miguel Ángel Valverde asegura que lo ocurrido en Bolaños “ es un asunto estrictamente local y no va a afectar a otros ayuntamientos donde se gobierna en coalición con Vox y en la Diputación de Ciudad Real, al menos de momento”. Ha confirmado además que a lo largo de estos días se han mantenido conversaciones con la dirección nacional del PP y la dirección nacional de Vox “y la voluntad de ambos es que se mantengan los gobiernos que actualmente hay en los municipios y en la Diputación, mientras se sigan respetando los acuerdos y las formas de trabajar de manera conjunta”, ha aseverado.

Por ello ha concluido asegurando que “no entendemos, ni comprendemos, ni sabemos el objeto de la ruptura del pacto de gobierno de Vox en el Ayuntamiento de Bolaños , que estaba funcionando bien, y máxime cuando desde la dirección nacional de la formación lo desconocían , y no son partidarios de romper los acuerdos locales“