Fue trasladado al hospital

Afectado por inhalación de humo tras el incendio en la cocina de una casa de Alcázar de San Juan

Un hombre de 54 años de edad ha resultado afectado este miércoles por inhalación de humo tras el incendio que se ha originado en la cocina que se encontraba utilizando el afectad, en una casa situada en la calle General Manrique de Lara, de la localidad ciudadrealeña de Alcázar de San Juan.

Europa Press

Ciudad Real |

La persona fue trasladada al Hospital de Alcázar de San Juan
Según han informado a Europa Press fuentes del Servicio de Atención y Coordinación a Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han tenido lugar sobre las 10.38 horas.

El afectado ha sido atendido primero por una UVI y trasladado posteriormente por una ambulancia de soporte vital al Hospital de Alcázar de San Juan.

Los bomberos del municipio han extinguido el incendio y al lugar se ha trasladado también la Policía Local y la Policía Nacional.

