AFAMMER impulsará un programa de turismo rural y celebrará en Ciudad Real un seminario europeo de digitalización

La presidenta nacional de AFAMMER, Carmen Quintanilla, ha realizado en Ciudad Real un balance de los proyectos llevados a cabo en 2025 y los nuevos proyectos y eventos planteados para 2026.

El año pasado AFAMMER reafirmó su apuesta por la formación en materia de cuidados, empleos verdes, digitalización en el medio rural, prevención de la violencia de género y el empoderamiento de las mujeres mayores rurales, manteniéndose fiel a su compromiso por alcanzar la igualdad real en las zonas rurales.

En 2025 AFAMMER llegó a más de 4.500 mujeres rurales que participaron en 132 acciones formativas —entre cursos, talleres, jornadas y coloquios— organizadas por la entidad en toda España. Un crecimiento que duplica las cifras del año anterior y que demuestra la fuerza de una organización que acompaña, escucha y transforma.

“AFAMMER ha apostado por el mundo rural, en especial por sus mujeres, porque invertir en mujer rural es sembrar futuro para nuestros pueblos”, ha destacado Quintanilla.

Durante el 2025 la Asociación de Familias y Mujeres del Medio rural, ha desarrollado programas para romper la brecha digital como Conecta en Rural; proyectos para combatir la soledad no deseada como Conectad@s con el Grupo Biblu; la segunda edición de Cuida Rural+ con el apoyo de la Fundación Mapfre; y diferentes programas para la formación para el empleo y el emprendimiento de la Mujer Rural como el Plan Plurirregional de formación, que han conseguido dotar a cientos de mujeres de habilidades tecnológicas, incrementar la competitividad de las empresas agropecuarias e impulsar a la mujer en el campo y en la toma de decisiones de los municipios financiado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

“En 2025 hemos dado más formación, más herramientas digitales, mejorado la calidad de los cuidados, combatido la discriminación a las mujeres mayores y hemos puesto el foco en la erradicación de la violencia contra las mujeres y la especial vulnerabilidad de las víctimas que la sufren en zonas rurales”, ha manifestado.

En este sentido manifiesta que el empleo es el primer pilar fundamental para alcanzar la igualdad y que cuando las mujeres tienen empleo apuestan por su propio liderazgo.

“Las mujeres rurales experimentan más dificultades para acceder empleos mejor remunerados y actividades económicas a través de las TIC, solo un 2% de las mujeres ocupadas en el entorno rural trabajan en el sector TIC frente al 5,7% de los hombres, lo que evidencia la necesidad de seguir impulsando la capacitación digital y el acceso tecnológico a las mujeres rurales”.

Quintanilla también ha alertado que en el año 2025 fueron asesinadas 46 mujeres en España, de las cuáles 16 residían en zonas rurales.

Proyectos y programas para 2026

AFAMMER se suma al Año Internacional de la Mujer Agricultora: “La historia de la agricultura no puede escribirse sin ellas”

La Asamblea General de Naciones Unidas ha declarado el 2026 como Año Internacional de la Mujer Agricultora y AFAMMER se suma a esta conmemoración para reconocer el papel esencial que desempeñan las mujeres en los sistemas agroalimentarios.

Quintanilla considera que esta declaración es un paso fundamental para dar voz a las mujeres agricultoras y productoras “que cada día sostienen la seguridad alimentaria del mundo y cuidan de nuestros pueblos”.

Ha anunciado que estará en Filipinas el próximo 29 de enero donde participará en el I Encuentro de Permacultura y que AFAMMER volverá a estar presente en el 70 periodo de sesiones de la Comisión Social y Jurídica de la Mujer (CSW por sus siglas en inglés) que tendrá lugar a partir del 10 de marzo en la sede de Naciones Unidas de Nueva York.

También la celebración de un seminario europeo de digitalización el próximo 10 y 11 de febrero en Ciudad Real y la puesta en marcha, como proyecto estrella novedoso, de un programa de turismo rural en toda España para fomentar la economía y el empleo de las zonas rurales y poner en valor el patrimonio natural y cultural, así como la diversidad de productos locales de calidad.

En 2026 AFAMMER continúa con su apuesta por la erradicación de la violencia de género en las zonas rurales con la realización de diferentes proyectos de concienciación y sensibilización.

Se volverán a desarrollar nuevas ediciones del programa Conecta en Rural, Impulso Mujer Rural, Mujeres Rurales en Acción o el programa plurirregional de Formación y por segundo año consecutivo desarrollará el programa Raíces financiado por la Fundación Legados.