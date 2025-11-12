Los acusados por tentativa de homicidio en la pelea entre clanes en Puertollano pactan dos años de cárcel

La Audiencia Provincial de Ciudad Real ha condenado a dos años de prisión a los cuatro acusados por homicidio en grado de tentativa tras una riña entre clanes en Puertollano, en virtud del acuerdo de conformidad alcanzado entre las partes y ratificado este miércoles. La Fiscalía pedía en un principio siete años de cárcel.

La sentencia, dictada de viva voz durante la sesión, recoge que los procesados A.F.F., D.F.F., V.F.F. y M.A.G.C. han admitido su participación en los hechos ocurridos el 5 de septiembre de 2019, cuando se produjo una violenta pelea entre dos clanes gitanos.

El enfrentamiento se originó tras años de conflictos familiares agravados por la relación sentimental entre uno de los acusados y una menor de 14 años, hija de otro de los implicados.

Durante la disputa, ambos grupos se agredieron con armas blancas, barras y cadenas metálicas, resultando dos personas heridas de gravedad, una mujer que sufrió una puñalada en el costado y otra en la espalda, y una menor que recibió una herida abdominal y otra en el muslo derecho.

Los agentes de la Policía Nacional intervinieron en el lugar y detuvieron a varios de los implicados, incautando un cuchillo jamonero, una cadena metálica y una barra de metacrilato.

Por su parte, los otros dos acusados, E.G.C. y L.G.C., han sido condenados únicamente por un delito de riña tumultuaria, al igual que el resto, con una multa de seis meses a razón de seis euros diarios, además del pago de las costas procesales y el mantenimiento de las indemnizaciones por responsabilidad civil a las víctimas.

Con esta resolución, la Audiencia pone fin a un proceso judicial que se ha prolongado más de cinco años, después de haber sido suspendido en febrero de 2025 por la ausencia de uno de los procesados y nuevamente aplazado este martes por la incomparecencia de otro acusado, interno en la prisión de Ocaña (Toledo).