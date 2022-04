Acto de mediación este lunes para desbloquear la negociación del convenio de Ayuda a Domicilio de Ciudad Real

Tras varias reuniones en los últimos meses, ambas partes no han podido alcanzar un acuerdo para la firma del convenio que afecta a 2.000 personas en la provincia, la mayoría mujeres.

Según los sindicatos, la última oferta de la patronal era un convenio hasta el año 2024 y aunque para el presente ejercicio la propuesta sí alcanzaba el Salario Mínimo Inteprofesional, gracia al pago de un plus, sin embargo no ocurre lo mismo para los años 2023 y 2024.

Javier Román, de UGT, los sindicatos piden subidas salariales que no son exageradas pero los empresarios señalan que no pueden asumir esos incrementos mientras que la Junta de Comunidades no incremente sus tarifas para la ayuda a domicilio.

Si las partes no alcanzan un acuerdo en el acto de mediación, UGT y CCOO irán a una huelga, que aún habría que estudiar cómo será, a partir del 26 de abril.

Las trabajadoras de ayuda a domicilio de la provincia ya secundaron movilizaciones en el mes de enero para exigir un convenio digno.