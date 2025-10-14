Un acertante de la Bonoloto gana más de tres millones de euros en Alcázar de San Juan

El sorteo de la Bonoloto correspondiente a este lunes, 13 de octubre, ha dejado un premio de primera categoría --seis aciertos-- dotado con 3.433.330,13 euros al propietario de un boleto sellado en Alcázar de San Juan (Ciudad Real).

En concreto, el boleto ha sido validado en la Administración de Loterías no 5 de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), situada en Plaza del Arenal, 5, según la información de Loterías y Apuestas del Estado consultada por Europa Press.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen ocho boletos acertantes, que recibirán 21.711 euros.

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este lunes, 13 de octubre, ha estado formada por los números 6, 8, 20, 33, 37, 42. El número complementario es el 4 y el reintegro, el 8. La recaudación ha ascendido a 2.765.132,50 euros.