87.500 alumnos inician el curso escolar en Ciudad Real y por primera vez baja el número de estudiantes en ESO y Bachillerato

Hoy ha comenzado un nuevo curso escolar en la provincia de Ciudad Real. No lo ha hecho en todas las localidades porque en algunos municipios es festivo local debido a las fiestas patronales y los estudiantes se incorporarán a las clases mañana martes, como son los casos de Alcázar de San Juan, Valdepeñas, Villarrubia de los Ojos, Miguelturra o Puertollano.

En total, son 87.506 los alumnos que inician el curso en la provincia de Ciudad Real. Son 2.236 alumnos menos, debido sobre todo al descenso de la natalidad, según ha dicho el delegado provincial de Educación, José Caro, quien ha subrayado que por primera vez disminuye el número de estudiantes en Educación Secundaria y Bachillerato.

Un curso escolar que se inicia con una bajada de las ratios de 25 a 22 alumnos en el primer curso de Educación Primaria, un descenso a 23 horas lectivas y también se produce una disminución en la burocracia.

Hay 436 centros educativos en la provincia y el número de profesores prácticamente se mantiene, 7.935 docentes, nueve menos respecto al curso anterior.

La Junta de Comunidades sigue apostando por medidas que benefician a las familias, con más 25.000 beneficiarios del Banco de Libros en la provincia, casi 7.000 más que el año pasado.

José Caro destaca el ahorro económico que va a significar este curso, 212 euros de ahorro por hijo, siendo Castilla-La Mancha una de las comunidades autónomas más baratas.

Presentación de las cifras más importantes del curso escolar en Ciudad Real | Onda Cero

Novedades en el curso escolar

Novedades importantes son la creación de dos nuevos Centros Rurales Agrupados en Abenójar y Alcoba de los Montes y la puesta en marcha de nueve rutas escolares para alumnos de bachillerato que viven en municipios de extrema o intensa situación de despoblación. En total, hay 232 rutas escolares con casi 3.000 beneficiarios.

Los comedores escolares son 102, cuatro más respecto al curso anterior, con cerca de 6.000 usuarios, un 60% de ellos son becados. El curso comienza con 32 escuelas infantiles en la provincia, siendo ya gratuito la enseñanza de 2-3 años en municipios de menos de 10.000 habitantes, lo que puede suponer un ahorro para las familias de 1.750 euros de media al año.

En cuanto a la Formación Profesional, se han establecido 265 ciclos, cuatro más que el curso pasado, con 13.700 plazas vacantes.

Además, la Junta ha invertido 1,6 millones de euros para ejecutar 46 obras de reforma, acondicionamiento y mejora en centros educativos de Ciudad Real.